Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki değişimleri düzenli olarak incelemek için dalış yapıyor. Prof. Dr. Sarı, geçen yıl 24 Mart'ta yaptığı dalışta Marmara Denizi'nin sıcaklığını 7 santigrat olarak ölçerken, bu sene 22 Mart tarihinde 11 santigrat olarak ölçtü.
Prof. Dr. Sarı Marmara Denizi'nde sıcaklığın 4 derece arttığını belirterek, kuraklık nedeniyle müsilajın tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğunu da belirtti. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise, kuraklık nedeniyle denize dışarıdan su akışının kesilmesiyle kirliliğin artacağını belirtti.
"DENİZ YÜZEYİ SICAKLIKLARI 2021 YILINA BENZER ŞEKİLDE İLERLİYOR, 4 DERECE DAHA SICAK"
Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında yaşanan müsilajdan ders çıkarılmadığını belirterek, "Bu felaketi yaşadık ve çok korktuk. Gözümüz, kulağımız, hep Marmara Denizi'nde oldu. 2021 yılının Ağustos ayından itibaren yüzeyden müsilaj kaybolunca da birden rahatladık. Yaşasın kurtulduk, diye düşündük. Acaba kurtulduk mu? Üzgünüm. Kurtulmadık çünkü müsilaj bir sonuç. Marmara Denizi'ni kirletiyoruz. Şu anda Marmara Denizi'nde denizin kirlilik yükünde hiçbir fark yok.