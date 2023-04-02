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    • Yaşam
    • 02.04.2023 16:50
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    • 02.04.2023 17:12
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    Kripto borsasında para kaybetti: Ailesinden 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

    Elazığ'da kan donduran cinayet. Aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde ailesi ile kavga ettiği ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı!

    Olay, 31 Mart'ta Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarı sonrası adrese giden ekipler, 6 kişinin cesedi ile karşılaştı.

    Cesetlerde, saçma izlerine rastlandı. Ölen kişilerin Hüseyin Fırat (30), babası Cumali (79), annesi Zeynep (69), ağabeyleri Yusuf (40) ve Mesut (38) ile ablası Remziye Fırat (50) olduğu belirlendi.

    Cenazeler, asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

    AİLE ÜYELERİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
    Çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat'ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti.

        Öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Kripto borsasında para kaybetti: Ailesinden 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
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