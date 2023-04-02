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    • Yaşam
    • 02.04.2023 09:12
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    • 02.04.2023 09:29
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    Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Nisan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Son hava durumu raporuna göre Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Samsun, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında ise kuvvetli rüzgar görülecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:     Rüzgarın; Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 19°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 23°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    İZMİR °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    K.MARAŞ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA °C, 18°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Samsun ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 21°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 19°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        ELAZIĞ °C, 16°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        ERZURUM °C, 7°C
        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 8°C
        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 16°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 13°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 14°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 18°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

            DENİZLERDE HAVA
            Marmara ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

            KARADENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

            MARMARA
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

            EGE
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

            AKDENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            VAN GÖLÜ
            Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,00 m; Görüş: İyi.

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            Haberler Yaşam Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor
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