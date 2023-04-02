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    Trafik kazası geçirdi ama pes etmedi! Tarık Akat'ın mest eden başarı hikayesi

    Kazanın ardından yüzde 25 engelli kalan Tarık Akat, hayata sarıldı. Halterde gümüş madalya kazandı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Madalyanın öteki yüzü

    Antalya'da Tarık Akat, 2021'de trafik kazası geçirdi. Kalça ve bacak kemikleri kırıldı, doktorlar 'Yürümen imkansız' dedi! Yeni hayatına yüzde 25 engelli başlasa da hayallerinin peşinden gitti. 2.5 ayın sonunda ilk adımlarını atabildi. Daha sonra haltere yöneldi. Geçen yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliğe yükseldi. 135 kilo kaldırarak gümüş madalyanın sahibi olan Akat, "Kaza, hayatımın başlangıç noktası. Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu istiyorum" dedi.



    HAYATA NAKİL
    Trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız, organ bekleyen 4 kişiyi hayata bağladı. Yüreklere dokunan haberin adresi Karaman'dı. Arife Korkmaz (22), 4 gün önce trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Korkmaz'ın böbrekleri Konya'ya, kalbi Antalya'ya, karaciğeri ise İstanbul'a yollandı. Genç kız, organ bekleyen 4 kişiyi hayata bağladı.



    KUR'AN'A ALÇAK SALDIRI
    Danimarka'da İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi, 24 Mart'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırdı. Provokasyon, İslam düşmanı gurubun Facebook hesabında canlı yayınlandı. Aynı saldırının tekrarı, önceki gün de yapıldı. Bunun üzerine Türkiye, alçak eylemleri kınadı. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yapılan uyarıda, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı bir hafta içinde iki kez saldırı yapılmasına izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.



        İSRAİL ÇILDIRDI
        İsrail, saldırıda sınır tanımadı. Mescid-i Aksa'da 250 bin kişinin cuma namazı kılması, Tel-Aviv'i çıldırttı. Polisler, gece Mescid-i Aksa'yı ablukaya aldı. Kutsal mekanın girişlerinde Kattanin Kapısı'ndaki Filistinliler'e de saldırdı. Açılan ateş sonucu, İsrail'in güneyindeki Hura'da yaşayan Muhammed Elasibi'nin (26) öldüğü açıklandı. Görgü tanıkları, tıp eğitimini Romanya'da tamamlayan Elasibi'nin, bir kadına uygunsuz davranan polislere karşı çıktığı için kurşunlandığını anlattı. Polislerin, diğer Filistinliler'e de orantısız güç kullandığı ortaya çıktı.



        'GEL'EPÇE
        ABD eski Başkanı Donald Trump hakkında, eski porno oyuncusu Stormy Daniels'a resmi hesaplardan 130 bin dolar 'sus payı' ödediği suçlamasıyla dava açıldı. Ayrıca 30'a yakın başka suçlamalar da yapıldı. Trump'ın salı günü yerel saat ile 14.15'te mahkemeye çıkarılacağı kararlaştırıldı. Bunun için polisin izinleri kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Trump'ın "mahkemeye kelepçeli olarak getirileceği" şeklindeki iddiaları, avukatı Joe Tacopina yalanladı: Trump'a kelepçe vurulmayacak. Kendisi kolluk kuvvetlerine teslim olacak...



        123 YILLIK GELENEK
        Manisa Demirci'de 73 yıldır aynı iş yerinde baba mesleğini sürdüren helva ustası 82 yaşındaki İhsan Akgün, oğlu Mustafa Akgün ve akrabalarıyla ramazana özel susamlı helva üretiyor. Sabahın erken saatlerinde iş başı yapan Akgün ailesi, ata yadigarı kazanda su, şeker, limon suyu ve çöven otunu kaynatıyor, tahta kepçeyle kıvam almasını sağlıyor. Tepside susamla karıştırılan malzeme, yoğrularak helva haline getiriliyor. Oğlu Mustafa Akgün ise ailesinin yaklaşık 123 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü belirterek, "İçerisinde glikoz veya tatlandırıcı gibi katkı maddeleri yok. Çifte kavrulmuş susamla buluşan bir lezzet sunuyoruz. Derin dondurucularda 1 yıl tazeliğini koruyor. İşçiliği çok yoğun olan bir çalışma. 8 kişiyle ancak yetişebiliyoruz. El emeği göz nuru bir helva. İftar sofralarında olmazsa olmaz bir lezzet. Babamızdan, dedemizden kalan bu mesleği yaşatacağız" dedi.



            149 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 148 milyon 555 bin 221 lira devretti. 5 bilenler 468 bin 938 lira, 4 bilenler 3 bin 15 lira, 3 bilenler 226 lira, 2 bilenler ise 22 lira alacak.

            DEHŞETE HAKİM
            İstanbul'da Hande Arslan (43), Hakim eşi Necmi Arslan (54) ile tartıştı. Önce kocasını defalarca bıçakladı. Sonra üzerine kızgın yağ döküp yaktı.
            Ardından da oturdukları binanın 3. katından atladı. Çift, ne yazık ki kurtarılamadı! Geride iki küçük çocuk kaldı! Kavganın nedeni ise meçhul!

            NEFES NEFESE
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            Haberler Yaşam Trafik kazası geçirdi ama pes etmedi! Tarık Akat'ın mest eden başarı hikayesi
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