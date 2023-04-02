Trafik kazası geçirdi ama pes etmedi! Tarık Akat'ın mest eden başarı hikayesi





149 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 148 milyon 555 bin 221 lira devretti. 5 bilenler 468 bin 938 lira, 4 bilenler 3 bin 15 lira, 3 bilenler 226 lira, 2 bilenler ise 22 lira alacak.



DEHŞETE HAKİM

İstanbul'da Hande Arslan (43), Hakim eşi Necmi Arslan (54) ile tartıştı. Önce kocasını defalarca bıçakladı. Sonra üzerine kızgın yağ döküp yaktı.

Ardından da oturdukları binanın 3. katından atladı. Çift, ne yazık ki kurtarılamadı! Geride iki küçük çocuk kaldı! Kavganın nedeni ise meçhul!



NEFES NEFESE

Hatay'da 17 aylık Yusuf Mert bebek, SMA hastasıydı. Tedavisi için para toplandı. Ama talihsiz yavru, aramızdan ayrıldı. Ailesi de tüm parayı, aynı hastalıkla savaşan Nefes Yeşil'e (2) aktardı. Küçük kız, bu sayede hayat mücadelesini kazandı.



UYKU 'HAP'NESİ!

Ölüme yol açan uyku apnesinin ilacı bulundu. Auckland Üniversitesi'nde denenen AF-130 adlı madde, umut oldu.



SÜR GÜN DOĞAN

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara, İngiltere'ye bir türlü alışamadı! Yeni doğan çocuklarını, başka yerde yetiştirmek istediğini anlattı.

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