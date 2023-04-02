Trafik kazası geçirdi ama pes etmedi! Tarık Akat'ın mest eden başarı hikayesi

Antalya'da Tarık Akat, 2021'de trafik kazası geçirdi. Kalça ve bacak kemikleri kırıldı, doktorlar 'Yürümen imkansız' dedi! Yeni hayatına yüzde 25 engelli başlasa da hayallerinin peşinden gitti. 2.5 ayın sonunda ilk adımlarını atabildi. Daha sonra haltere yöneldi. Geçen yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliğe yükseldi. 135 kilo kaldırarak gümüş madalyanın sahibi olan Akat, "Kaza, hayatımın başlangıç noktası. Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu istiyorum" dedi.
HAYATA NAKİL
Trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız, organ bekleyen 4 kişiyi hayata bağladı. Yüreklere dokunan haberin adresi Karaman'dı. Arife Korkmaz (22), 4 gün önce trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Korkmaz'ın böbrekleri Konya'ya, kalbi Antalya'ya, karaciğeri ise İstanbul'a yollandı. Genç kız, organ bekleyen 4 kişiyi hayata bağladı.
KUR'AN'A ALÇAK SALDIRI
Danimarka'da İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi, 24 Mart'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırdı. Provokasyon, İslam düşmanı gurubun Facebook hesabında canlı yayınlandı. Aynı saldırının tekrarı, önceki gün de yapıldı. Bunun üzerine Türkiye, alçak eylemleri kınadı. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yapılan uyarıda, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı bir hafta içinde iki kez saldırı yapılmasına izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.