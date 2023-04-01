Aksaray'da mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp ters döndü.
REFÜJE ÇARPIP TERS DÖNDÜ
Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan E-90 karayoluna çıkan T.C. (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atıp ters durdu.
BURNU BİLE KANAMADI
Kazada araç adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sürücü araç içinden çıkartılırken, olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı.