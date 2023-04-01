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    • Yaşam
    • 01.04.2023 17:06
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    • 01.04.2023 17:06
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    Aksaray'da mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

    Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp ters döndü. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken otomobil otoparka çekilerek yol trafiğe açıldı.

    Takla!

    Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp ters döndü.

    REFÜJE ÇARPIP TERS DÖNDÜ
    Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan E-90 karayoluna çıkan T.C. (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atıp ters durdu.

    BURNU BİLE KANAMADI
    Kazada araç adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

    Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sürücü araç içinden çıkartılırken, olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı.

        Trafik bir süre tek şeritten verilirken, araç çekicisinin gelmesiyle birlikte otomobil otoparka çekilerek yol trafiğe açıldı.

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        Haberler Yaşam Aksaray'da mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
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