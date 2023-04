Hatay’ın Elektrik Mahallesi enkaza döndü! Her 5 kişiden 1’i öldü!

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 55 gün geçti. 11 ildeki kayıplar, 85 milyonun yüreğini deldi geçti. Devlet-millet birlikte seferberlik başlatırken, geride kalan her hikayenin acısı ise tarifsizdi. Acının merkez üssü olan yerlerden biri de Hatay'ın Elektrik Mahallesi'ydi. Mahalledeki tüm evler enkaza dönerken, her 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 5 bin 200 kişinin yaşadığı mahallede yaklaşık bin 200'e yakın kişi can verdi. Bin 100 metrelik caddede 204 kişi yaşamını yitirdi. Mahalle Muhtarı Nihat Derviş'in sözleri ise acının ve depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi: 20 yıllık muhtarım. Mahallede benden ve yardımcılarından başka kimse yok. Biz buradan bir yere gitmeyeceğiz. Bizim devletimiz çok güçlü, biz de güçlüyüz. Biz burada kalacağız, insanlarımızı yeniden buraya alacağız. Hızlı bir enkaz kaldırma çalışması var. Mahallelim pijamayla çıktı gitti, geri dönmedi.