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    • Yaşam
    • 01.04.2023 11:32
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    • 01.04.2023 11:32
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    Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli!

    Son dakika haberleri... Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak. İşte iptal edilen o seferler...

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

    HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 20.00 saatlerindeki feribot seferleri iptal edildi.

    GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli!
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