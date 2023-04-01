Dünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya ortaya çıkardı! Aydın’da hobi olarak başlamıştı!

O zamanlardan gelen bir otobüs hevesim vardı. Gençlik yıllarımda, askere gitmeden önce de sevdiğim bir otobüsün maketini yaptım. O otobüsün fotoğrafını çektirmek istedim ve o zamanlarda teknoloji bu kadar gelişmediği için fotoğrafçıya gitmem gerekiyordu.