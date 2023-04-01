Adana Saimbeyli'de deprem! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adana Saimbeyli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;

"Büyüklük:3.8 (Mw) Yer:Saimbeyli (Adana) Tarih:2023-04-01 Saat:09:55:00 TSİ Enlem:37.883 N Boylam:36.247 E Derinlik:7 km"

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER



2023.04.01 10:00:13 37.9180 36.3048 9.5 -.- 3.0 3.0 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.01 09:55:00 37.9347 36.3207 5.0 -.- 3.6 3.6 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.01 09:54:24 37.3543 30.7570 10.9 -.- 2.1 -.- KARASEKI-BUCAK (BURDUR) İlksel

2023.04.01 09:33:40 38.0182 37.8875 24.9 -.- 2.1 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.01 09:30:39 38.1472 36.7550 8.6 -.- 1.7 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.01 08:51:13 38.5987 39.8030 5.6 -.- 3.1 3.1 BALTASI-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.04.01 08:42:43 37.0237 36.5987 5.8 -.- 1.6 -.- TELLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.01 08:42:08 39.3678 26.2470 13.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel