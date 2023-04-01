Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan Türk çoban paylaşımı

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Simyacı isimli romanını 1988'de kaleme aldı. Bu eser dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer aldı. Ünlü yazar, geçtiğimiz günlerde romanını elinde tutan Türk çobanın fotoğrafını paylaştı. Üstüne de 'Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor' mesajı yazdı. İşte beğeni rekoru kıran o paylaşımdaki çobanın Bursa'daki Necati Değirmenci olduğu ortaya çıktı. 60 yıldır çobanlık yapan Değirmenci, "Yazarla tanışmak istiyorum. Coelho'yu köyümüze bekliyoruz" ifadesini kullandı.
DİREK ZİYAN
Van'da görenleri şaşkına çeviren bir kaza yaşandı. Şehir merkezinden Erciş istikametine süratli bir şekilde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Dik bir şekilde asılı kaldı! Yoldan geçen vatandaşlar, hayretle bıraktı. Sürücü kazayı yaralı atlattı.
AİLE BOYU KATLİAM
Elazığ'ta öğretmen Hüseyin Fırat, kendisine para vermeyen babasıyla tartıştı. Çılgına dönen Fırat, pompalı tüfekle babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'u öldürdü. Cani daha sonra tüfeği başına başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.