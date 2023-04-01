Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan Türk çoban paylaşımı





SICAK YEMEK HİZMETİ

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında evlerinde yemek yapamayacak durumdaki yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştıran Tekkeköy Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle bu hizmetini iftar ve sahur yemekleri vererek sürdürüyor. Bu süreçte kapasitesini arttırarak evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ilçedeki afet mağduru ailelere de yemek ulaştıran belediye ekipleri; Kutlukent ve ilçe merkezinde bulunan aşevleri ve evlere kadar ulaşan mobil ekipleriyle Ramazan sofralarını sıcak yemeklerle buluşturuyor.



'CAR'İSTİANO' RONALDO

Ronaldo, gaza bastı. 8.8 milyon sterline Bugatti aldı Madrid sokaklarında havasını attı. Hayranlarının akınına uğradı.



ECELE BAK!

K.Maraş'ta depremden kurtulan aile, Alanya'ya gitti. Ancak burada trafik kazası geçirdi. Bilge-Sefa Cengiz ve Ünzile Arık, can verdi.



ÇOK YAŞA MELİH

Kayseri'de 5 yaşındaki Melih Eymen, SMA'ya yakalandı. Dubai'deki tedavisi için 1.8 milyon dolar toplandı.



DEHŞET

İstanbul'da Muhsin Erten, evinin kapısını çaldı. Açılmadı. İçeri girdiğinde eşi Merve'nin kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaştı. Oğlu Eymen de cansızdı. Genç kadının oğlunu öldürüp intihar etmiş olabileceği vurgulandı. Soruşturma başlatıldı.



Kral c'hans'les

ingiltere Kralı Charles, Almanya'ya gitti. Parlamento'da konuşan 'ilk Kral' olarak tarihe geçti. Vekillere Almanca seslendi. Aksansız telaffuzu ile duyanları şoke etti: Kusursuz!



BOLU KESEDEN SOĞUK

Mart giderayak fena üşüttü. Bolu, dün eksi 20 dereceyi gördü.

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