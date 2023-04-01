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    Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan Türk çoban paylaşımı

    Yazar Paulo Coelho, kitabını okuyan Türk çoban Necati Değirmenci’nin fotoğrafını paylaştı. Bir anda yıldızı parlayan çoban, “Köyümüze bekleriz” çağrısı yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Çoban yıldızı

    Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Simyacı isimli romanını 1988'de kaleme aldı. Bu eser dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer aldı. Ünlü yazar, geçtiğimiz günlerde romanını elinde tutan Türk çobanın fotoğrafını paylaştı. Üstüne de 'Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor' mesajı yazdı. İşte beğeni rekoru kıran o paylaşımdaki çobanın Bursa'daki Necati Değirmenci olduğu ortaya çıktı. 60 yıldır çobanlık yapan Değirmenci, "Yazarla tanışmak istiyorum. Coelho'yu köyümüze bekliyoruz" ifadesini kullandı.



    DİREK ZİYAN
    Van'da görenleri şaşkına çeviren bir kaza yaşandı. Şehir merkezinden Erciş istikametine süratli bir şekilde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Dik bir şekilde asılı kaldı! Yoldan geçen vatandaşlar, hayretle bıraktı. Sürücü kazayı yaralı atlattı.



    AİLE BOYU KATLİAM
    Elazığ'ta öğretmen Hüseyin Fırat, kendisine para vermeyen babasıyla tartıştı. Çılgına dönen Fırat, pompalı tüfekle babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'u öldürdü. Cani daha sonra tüfeği başına başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.



        2.1 MİLYON DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 2 milyon 123 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 392'şer, 8 bilenler 491'er, 7 bilenler 86'şar, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 15'er lira alacak.



        RAMAZAN SOKAĞI
        Ramazan ayının gelişiyle birlikte Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 'Ramazan Sokağı' adlı etkinlik düzenledi. Ankara Üniversitesi'nin çok sayıda personel ve öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik depremden etkilenen ve deprem psikolojisini üzerlerinden atmaya başlayan depremzede çocuklara moral oldu. İlçede kurulan sahnedeki gösterileri izleyen çocuklar birlikte şarkı söyleyip dans etti. Çocukların büyük ilgisini çeken ve yoğun ilgi gösterdikleri etkinlikte tiyatro gösterileri, Hacivat- Karagöz oyunları, çocuk tiyatroları, müzik dinletileri sihirbaz gösterileri, karaoke ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda çocuklara çok sayıda hediyenin yanı sıra Ankara Üniversitesi öğrencilerinin deprem bölgelerindeki çocukları için özel olarak hazırladığı boyama kitapları da hediye edildi.



        SICAK YEMEK HİZMETİ
        Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında evlerinde yemek yapamayacak durumdaki yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştıran Tekkeköy Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle bu hizmetini iftar ve sahur yemekleri vererek sürdürüyor. Bu süreçte kapasitesini arttırarak evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ilçedeki afet mağduru ailelere de yemek ulaştıran belediye ekipleri; Kutlukent ve ilçe merkezinde bulunan aşevleri ve evlere kadar ulaşan mobil ekipleriyle Ramazan sofralarını sıcak yemeklerle buluşturuyor.

        'CAR'İSTİANO' RONALDO
        Ronaldo, gaza bastı. 8.8 milyon sterline Bugatti aldı Madrid sokaklarında havasını attı. Hayranlarının akınına uğradı.

        ECELE BAK!
        K.Maraş'ta depremden kurtulan aile, Alanya'ya gitti. Ancak burada trafik kazası geçirdi. Bilge-Sefa Cengiz ve Ünzile Arık, can verdi.

        ÇOK YAŞA MELİH
        Kayseri'de 5 yaşındaki Melih Eymen, SMA'ya yakalandı. Dubai'deki tedavisi için 1.8 milyon dolar toplandı.

        DEHŞET
        İstanbul'da Muhsin Erten, evinin kapısını çaldı. Açılmadı. İçeri girdiğinde eşi Merve'nin kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaştı. Oğlu Eymen de cansızdı. Genç kadının oğlunu öldürüp intihar etmiş olabileceği vurgulandı. Soruşturma başlatıldı.

        Kral c'hans'les
        ingiltere Kralı Charles, Almanya'ya gitti. Parlamento'da konuşan 'ilk Kral' olarak tarihe geçti. Vekillere Almanca seslendi. Aksansız telaffuzu ile duyanları şoke etti: Kusursuz!

        BOLU KESEDEN SOĞUK
        Mart giderayak fena üşüttü. Bolu, dün eksi 20 dereceyi gördü.

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        Haberler Yaşam Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan Türk çoban paylaşımı
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