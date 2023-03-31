Ortağını kasığından önce yaraladı, sığındığı manavda da kalbinden vurup öldürdü

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Hayatını kaybeden Xalıd'ın eski ortaklarından olan Mirzahan Ş., "Ben burada esnafım. Olayı duyduk, çok üzüldük. Şamil burada bilinen ve sevilen bir esnaftı. Kendisi benim de eski ortağım, tütüncü işlettik kendisiyle. Hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü duyduk. Ahmet ağabeye de üzüldük, yaşlı biriydi. Olay şöyle; Şamil kendi hissesini başka birine devretmek istemiş. Ortağı Ahmet ise buna izin vermemiş. Tartışma sonrası Ahmet tabancasını çekip Şamil'i vurmuş. Kurşunlardan 3 tanesi kalbine isabet ediyor. Şamil 30 yaşında genç biriydi, çocuğu vardı. Esnaflar olarak çok üzüldük" dedi.