Kadıköy'de kan donduran olay: Eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti



Mahalle esnafı Saffet Sümer, "Biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hakim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da 3. kattan atmış kendisini aşağı. 2 tane çocuğu var diyorlar. Biri 3 yaşında, biri 5-6 yaşında. Kreşteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. Eşi de rahmetli olmuş." dedi. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu ise, "Bana sabah haber verdiler. Ben de indim baktım 8 numarada oturan komşu. Ben ilk kendi düştü diye sandım. Bilmiyorduk olayı. Sonradan araştırınca öğrendik. Eşini bıçaklamış aşağı düşmüş. Eşi Anadolu Adliyesi'nde hakimlik yapıyor. Eşine ulaşamayınca tekrar polis çağırdık." diye konuştu. Ailenin komşusu olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, kadının ilk önce hakim eşini bıçakladığını ardından da kendini 3. kattan aşağı attığını söyledi.

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