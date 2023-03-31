Vefat eden söz yazarı Hülya Şenkul’un yakınlarından şoke eden iddialar

Türkiye'nin önemli söz ve beste yazarlarından Hülya Şenkul, geçtiğimiz 24 Kasım'da hayatını kaybetti. Sanatçının yakınları Serap Turgay, Sevtap Bayer, Can Kubilay Şenkul ve Leyla Kösemen, Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyesi Göksel P'nin sanatçının parasını çaldığını, bu süreçte Şenkul'un bunalıma girerek rahatsızlık yaşadığını söyledi. Savcılığa suç duyurusu yaptı. Şikayet dilekçesinde; Şenkul'un 26 Haziran'da Göksel P'nin ısrarlı daveti üzerine birkaç gün burada konakladığı, bu sırada ev almak için niyetiyle çantasında tuttuğu 5 bin 500 dolar ve 180 gram altının çalındığı, sanatçının polisi aramak istemesine Göksel P'nin eşinin 'Çantanı ben de açmış olabilirim' diyerek karşı çıktığı anlatıldı.



PARMAK İZİ VERMEKTEN KAÇTI

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül'ü arayan Şenkul'un, parasını Göksel P. ve eşinin çaldığını söyleyerek avukat talep ettiği, avukat Metin Çetinbaş ile görüşmesinde ise 'yılların birikimini çaldırdığını, intihar edeceğini beyan ettiği, Şenkul'un bu olaydan sonra ağır şekilde rahatsızlandığı ve 10 Temmuz'da hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı. MESAM yöneticilerinin parmak izi talep ettiği Göksel P, parmak izi vermekten çekindi. Şikâyetin ardından Göksel P. hakkında soruşturma başlatıldı.

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