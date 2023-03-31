TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla makas attı: 14 bin lira ceza yedi

Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak mevkii Kadıköy istikametinde makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü faciaya davetiye çıkardı. Aşırı hızla şerit değiştirerek ilerleyen 34 GF 0040 plakalı hafriyat kamyonu hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.