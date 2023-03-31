Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.03.2023 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2023 09:43
    ABONE OL

    Meteorolojiden 10 il için yoğun kar yağışı uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıkları artacak. Yapılan açıklamada, "Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede artarak mevsim normalleri civarına, hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." denildi. Ayrıca 10 ile kar yağışı uyarısı verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden 10 il için yoğun kar yağışı uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    YOĞUN KAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

    KOCAELİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunun iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    K.MARAŞ °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 7°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        SİVAS °C, -1°C
        Çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin( Sinop hariç) yağmur, iç kesimlerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 7°C
        Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

        DÜZCE °C, 14°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        KASTAMONU °C, 5°C
        Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

        ZONGULDAK °C, 12°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde karlakarışık yağmur, iç kesimlerinin kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 6°C
        Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

        SAMSUN °C, 8°C
        Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

        TOKAT °C, 4°C
        Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

        TRABZON °C, 7°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin Batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ °C, 7°C
            Çok bulutlu yağmurlu

            ERZURUM °C, -2°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS °C, 3°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

            MALATYA °C, 6°C
            Çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur, karlakarışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 9°C
            Çok bulutlu, yağmurlu

            GAZİANTEP °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu

            DENİZLERDE HAVA
            Fırtına beklenmiyor.

            KARADENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 ; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            MARMARA
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

            EGE
            Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

            AKDENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah doğusu 2,5 m, Görüş: İyi.

            VAN GÖLÜ
            Hava Durumu: Parçalı cok bulutlu ve kar yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah doğusu 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Küresel çeteden PKK güzellemesi!
            Haberler Yaşam Meteorolojiden 10 il için yoğun kar yağışı uyarısı!
                loading
                SON DAKİKA