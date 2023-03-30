Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 ölü 4 yaralı

2 ÖLÜ 4 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim (33) ile yanındaki Abdullah Karataş'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi.