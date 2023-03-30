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    • Yaşam
    • 30.03.2023 16:53
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    • 30.03.2023 16:53
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    Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 ölü 4 yaralı

    Şanlıurfa'da, organize sanayi bölgesi yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şanlıurfa’da araçlar birbirine girdi

    Kaza, öğleden sonra organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hakan A. yönetimindeki 63 L 5504 plakalı kamyonla, İlhan Yetim'in (33) kullandığı 80 ADT 557 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 M 5129 plakalı kamyonet çarpıştı.

    2 ÖLÜ 4 YARALI
    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim (33) ile yanındaki Abdullah Karataş'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

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