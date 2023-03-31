AK Parti'li Durgut, gençlerin topladığı izmaritleri çok uluslu sigara şirketlerine postaladı | Meclis’te bile en yaygın toksik çöp: Sigara izmariti!

Sigara izmaritleri en sık görülen atık çeşidi. Her yıl 4,5 trilyon sigara izmaritinin çevreye atıldığı tahmin edilmektedir. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 Milyar dolar kazanırken sokaklarımız, havamız, sahillerimiz, toprağımız her biri doğada en az 10 yılda çözünen ve 7.000 çeşit kimyasal madde içeren bu zehirli atığa maruz kalıyor. Bu duruma dikkat çekmek için TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Sayın M.P. Tuba Durgu öncülüğünde Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi TBMM'de önemli bir etkinliğe imza attı.
"DÜNYA GENELİNDE HER YIL 4,5 TRİLYON SİGARA İZMARİTİ YERE ATILMAKTADIR"
Etkinlikte konuşan TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Tuba Durgut, "Küresel iklim krizi yeryüzünü ve hayatı her gün daha şiddetli tehdit ediyor. Her yıl 84 milyon ton sera gazı atmosfere salınıyor. Sadece bugün yapacağım beş dakikalık konuşma süresinde bile 800 ton sera gazı daha atmosfere eklenmiş olacak. Bu gidiş, çocuklarımızın geleceğini çalmaktan başka bir şey değildir. Küresel iklim krizinin etkileri ve önlemeye yönelik inisiyatiflerden bahsederken, çokuluslu sigara endüstrisinin bu felakette oynadığı role dikkat çekmemek büyük eksiklik olur. Sigara sadece içenleri ve dumanına maruz kalanları zehirlemiyor, gezegenimizi de zehirliyor. Tütünün üretiminden tüketimine endüstriyel yaşam döngüsü, dünya genelinde yıllık toplam 25 milyon ton atığa neden oluyor. Sigara imalatı ve tüketimi, her yıl 80 milyon ton sera gazı emisyonuna neden olarak küresel ısınmayı hızlandırıyor. Dünya genelinde her yıl 4,5 trilyon sigara izmariti yere atılmaktadır." şeklinde konuştu.
"İZMARİTLERDEN 7 BİN ÇEŞİT KİMYASAL MADDE SIZIYOR"
Tuba Durgut devamında, "Bu nedenle, çocuklarımızın oyun parkları dahil yaşam alanlarımızda, sokaklarda, sahillerde ve ne yazık ki Meclis bahçemizde bile en yaygın görülen toksik çöp sigara izmaritleridir. Oysaki Doğada bir izmaritin yok olması için 10 yıl geçmesi gerekiyor ve bu izmaritlerden 7000 çeşit kimyasal madde sızıyor. Her bir sigara izmariti bir şekilde suyumuzu ve toprağımızı zehirlemenin yolunu buluyor. Ve Her bir sigara izmariti 100 litre suyumuzu zehirliyor. Son zamanlarda yeni bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimize giren Elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi cihazlardan kaynaklanan tehlikeli atıklar da önemli bir çevresel sorun teşkil ediyor. Küresel olarak her yıl 22 milyar ton su, sigara imalatı için kullanılıyor. Daha da dramatik olan, bu suyun çoğunlukla su kaynakları zaten kısıtlı olan fakir ülkelerde tüketilmesidir. Sizce de sigara şirketlerinin, neden oldukları çevresel yıkımları telafi etmek için sorumluluk alma zamanları gelmedi mi? İşte onlara bu sorumluluklarını hatırlatmak için Tütün Endüstrisi Karşıtı Gençlik İnisiyatifinin parklardan sahillerden topladığı izmaritleri bu kutulara doldurarak bugün gençlerle beraber bu şirketlere postaladık. Sigara endüstrisine yönelik yasal yaptırımları savunmak ve düzenlemek elbette ki biz politika yapıcılara düşüyor. Gelecek nesillere bunu borçlu olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kulllandı.