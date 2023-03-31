Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.03.2023 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2023 17:49
    ABONE OL

    AK Parti'li Durgut, gençlerin topladığı izmaritleri çok uluslu sigara şirketlerine postaladı | Meclis’te bile en yaygın toksik çöp: Sigara izmariti!

    AK Parti Antalya Milletvekili ve Meclis Sağlık Komisyonu Başkan Vekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararlarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Durgut, doğada bir izmaritin yok olması için 10 yıl geçmesi gerektiğini ve bu izmaritlerden 7 bin çeşit kimyasal madde sızdığını belirterek, ”Doğada bir izmaritin yok olması için 10 yıl geçmesi gerekiyor ve bu izmaritlerden 7 bin çeşit kimyasal madde sızıyor.Dünya genelinde her yıl 4,5 trilyon sigara izmariti yere atılmaktadır. Bu nedenle, çocuklarımızın oyun parkları dahil yaşam alanlarımızda, sokaklarda, sahillerde ve ne yazık ki Meclis bahçemizde bile en yaygın görülen toksik çöp sigara izmaritleridir." dedi.

    takvim.com.tr
    Meclis’te bile en yaygın toksik çöp sigara izmariti!

    Sigara izmaritleri en sık görülen atık çeşidi. Her yıl 4,5 trilyon sigara izmaritinin çevreye atıldığı tahmin edilmektedir. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 Milyar dolar kazanırken sokaklarımız, havamız, sahillerimiz, toprağımız her biri doğada en az 10 yılda çözünen ve 7.000 çeşit kimyasal madde içeren bu zehirli atığa maruz kalıyor. Bu duruma dikkat çekmek için TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Sayın M.P. Tuba Durgu öncülüğünde Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi TBMM'de önemli bir etkinliğe imza attı.

    "DÜNYA GENELİNDE HER YIL 4,5 TRİLYON SİGARA İZMARİTİ YERE ATILMAKTADIR"

    Etkinlikte konuşan TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Tuba Durgut, "Küresel iklim krizi yeryüzünü ve hayatı her gün daha şiddetli tehdit ediyor. Her yıl 84 milyon ton sera gazı atmosfere salınıyor. Sadece bugün yapacağım beş dakikalık konuşma süresinde bile 800 ton sera gazı daha atmosfere eklenmiş olacak. Bu gidiş, çocuklarımızın geleceğini çalmaktan başka bir şey değildir. Küresel iklim krizinin etkileri ve önlemeye yönelik inisiyatiflerden bahsederken, çokuluslu sigara endüstrisinin bu felakette oynadığı role dikkat çekmemek büyük eksiklik olur. Sigara sadece içenleri ve dumanına maruz kalanları zehirlemiyor, gezegenimizi de zehirliyor. Tütünün üretiminden tüketimine endüstriyel yaşam döngüsü, dünya genelinde yıllık toplam 25 milyon ton atığa neden oluyor. Sigara imalatı ve tüketimi, her yıl 80 milyon ton sera gazı emisyonuna neden olarak küresel ısınmayı hızlandırıyor. Dünya genelinde her yıl 4,5 trilyon sigara izmariti yere atılmaktadır." şeklinde konuştu.

    "İZMARİTLERDEN 7 BİN ÇEŞİT KİMYASAL MADDE SIZIYOR"

    Tuba Durgut devamında, "Bu nedenle, çocuklarımızın oyun parkları dahil yaşam alanlarımızda, sokaklarda, sahillerde ve ne yazık ki Meclis bahçemizde bile en yaygın görülen toksik çöp sigara izmaritleridir. Oysaki Doğada bir izmaritin yok olması için 10 yıl geçmesi gerekiyor ve bu izmaritlerden 7000 çeşit kimyasal madde sızıyor. Her bir sigara izmariti bir şekilde suyumuzu ve toprağımızı zehirlemenin yolunu buluyor. Ve Her bir sigara izmariti 100 litre suyumuzu zehirliyor. Son zamanlarda yeni bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimize giren Elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi cihazlardan kaynaklanan tehlikeli atıklar da önemli bir çevresel sorun teşkil ediyor. Küresel olarak her yıl 22 milyar ton su, sigara imalatı için kullanılıyor. Daha da dramatik olan, bu suyun çoğunlukla su kaynakları zaten kısıtlı olan fakir ülkelerde tüketilmesidir. Sizce de sigara şirketlerinin, neden oldukları çevresel yıkımları telafi etmek için sorumluluk alma zamanları gelmedi mi? İşte onlara bu sorumluluklarını hatırlatmak için Tütün Endüstrisi Karşıtı Gençlik İnisiyatifinin parklardan sahillerden topladığı izmaritleri bu kutulara doldurarak bugün gençlerle beraber bu şirketlere postaladık. Sigara endüstrisine yönelik yasal yaptırımları savunmak ve düzenlemek elbette ki biz politika yapıcılara düşüyor. Gelecek nesillere bunu borçlu olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kulllandı.

        "60'TAN FAZLA TOKSİK MADDE BARINDIRMAKTADIR"

        Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi üyelerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise, "Kamuoyunda sigara denildiği zaman, genelde sağlık ve ekonomik boyutları ele alınmakta ve daha farklı bir zeminde tartışılmaktadır. Oysa ki sigara, her yönü ile A'dan Z'ye detaylandırılmalı ve dimağlara derinlemesine işlenmelidir. "On parmağında on zillet" tabirini sonuna kadar hak edende her elini attığı şeyi, ismini yazdığı her yeri zehre bulamaktadır. Tütünün çevre üzerindeki etkisine ilişkin bir rapor yayınlayan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sigara izmaritleri dünyadaki en yaygın çöp türü olup içeriğinde kansere neden olduğu bilinen 60'tan fazla toksik madde barındırmaktadır. Bu nedenle ben izmarite Terörizmarit tabirini kullanıyorum. Bilimsel bir çalışmada, sigara izmaritlerinin içme suları ve denizlerdeki ağır metal kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olduğu, tek bir sigara izmaritinden elde edilen kimyasallara 96 saat boyunca maruz kalan balıkların %50'sini öldürmeye yetecek kadar toksin saldığı gösterilmiştir. Temiz su rezervlerinin daha büyük bir öneme sahip olduğu günümüzde su kaynaklarımıza kimyasal zehir zerk eden bu basit görünümlü ayrıntı, sular ile haftalarca söndürülemeyen orman ve konut yangınlarının ve bu yangınlarda hayatını kaybeden yaklaşık 17.000 insan ve milyonlarca canlının ve dahi 27 milyar doları aşkın ekonomik kaybında gizli ve hain failidir aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

        "İZMARİTİNİN DÜŞTÜĞÜ HİÇBİR YERE HUZUR VERMEMİŞTİR"

        Prof. Dr. Cevdet Erdöl izmaritin çevreye olan zararlarına değeinerek, "İzmarit havada, karada, denizde ve nefes alınan her yerde bir tehdit ve tahrip unsurudur. Kitlesel imha silahı, bir başka deyişle bitkisel bomba olan tütünün içilip bittiği ama sağlıkla savaşmayı devam ettirdiği fitilidir izmarit. Ayağı yere basan, denizde yaşayan, göklerde uçan tüm canlılar, dünyamıza oksijen yetiştirmeye çalışan çiçekler, ormanlar hepsinin kalbine yerleşmiş sinsi ve hain bir mühimmatıdır izmarit. İçildiğinde malımıza ve canımıza kasteden bu düşman, içildiği, dumanının ve izmaritinin düştüğü hiçbir yere huzur vermemiştir, vermeyecektir. Bu düşman sadece tacirlerinin umursamaz, insanlık ve vicdan tanımaz ceplerini güldürmektedir. Ufku mavilikler ve yeşilliklere açılan bu coğrafyada ve dahi tüm dünya üzerinde "afakı karatmak için; tek dişi kalmış canavarın" yüzyılımızdaki en büyük oyunu olan tütün ve türevlerine savaş açmış bir bilim insanı ve vicdan sahibi bir kişi olarak, bu zehrin ambalajından kağıdına, reklamından izmaritine kadar tüm fiziksel ve metafiziksel bağlarının keskin bir akıl ve izan bıçağı ile kesilip atılması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak rahatlıkla denilebilir ki, izmarit insana ve çevreye karşı tehlikeli bir terör (Terör-İZM-arit) şeklidir." ifadelerini kullandı.

        AK PARTİ'Lİ DURGUT, GENÇLERİN TOPLADIĞI İZMARİTLERİ ÇOK ULUSLU SİGARA ŞİRKETLERİNE POSTALADI

        Öte yandan Tütün endüstrisi karşıtı gençler tarafından sokaklar, parklar, sahillerden toplanan izmaritler bu kirliliğin asıl sahibi olan çok uluslu sigara şirketlerine postalandı. Tuba Durgut, Prof Dr. Cevdet Erdöl ve gençler "Zehirli Atık" işaretli ve içi sigara izmariti dolu kolileri meclis postanesinden çok uluslu sigara şirketlerinin Türkiye ofislerine gönderdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Fondaşın kulis operasyonu elinde patladı!
        Haberler Yaşam AK Parti'li Durgut, gençlerin topladığı izmaritleri çok uluslu sigara şirketlerine postaladı | Meclis’te bile en yaygın toksik çöp: Sigara izmariti!
            loading
            SON DAKİKA