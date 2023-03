AK Parti'li Durgut, gençlerin topladığı izmaritleri çok uluslu sigara şirketlerine postaladı | Meclis’te bile en yaygın toksik çöp: Sigara izmariti!

"60'TAN FAZLA TOKSİK MADDE BARINDIRMAKTADIR"

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi üyelerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise, "Kamuoyunda sigara denildiği zaman, genelde sağlık ve ekonomik boyutları ele alınmakta ve daha farklı bir zeminde tartışılmaktadır. Oysa ki sigara, her yönü ile A'dan Z'ye detaylandırılmalı ve dimağlara derinlemesine işlenmelidir. "On parmağında on zillet" tabirini sonuna kadar hak edende her elini attığı şeyi, ismini yazdığı her yeri zehre bulamaktadır. Tütünün çevre üzerindeki etkisine ilişkin bir rapor yayınlayan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sigara izmaritleri dünyadaki en yaygın çöp türü olup içeriğinde kansere neden olduğu bilinen 60'tan fazla toksik madde barındırmaktadır. Bu nedenle ben izmarite Terörizmarit tabirini kullanıyorum. Bilimsel bir çalışmada, sigara izmaritlerinin içme suları ve denizlerdeki ağır metal kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olduğu, tek bir sigara izmaritinden elde edilen kimyasallara 96 saat boyunca maruz kalan balıkların %50'sini öldürmeye yetecek kadar toksin saldığı gösterilmiştir. Temiz su rezervlerinin daha büyük bir öneme sahip olduğu günümüzde su kaynaklarımıza kimyasal zehir zerk eden bu basit görünümlü ayrıntı, sular ile haftalarca söndürülemeyen orman ve konut yangınlarının ve bu yangınlarda hayatını kaybeden yaklaşık 17.000 insan ve milyonlarca canlının ve dahi 27 milyar doları aşkın ekonomik kaybında gizli ve hain failidir aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

"İZMARİTİNİN DÜŞTÜĞÜ HİÇBİR YERE HUZUR VERMEMİŞTİR"

Prof. Dr. Cevdet Erdöl izmaritin çevreye olan zararlarına değeinerek, "İzmarit havada, karada, denizde ve nefes alınan her yerde bir tehdit ve tahrip unsurudur. Kitlesel imha silahı, bir başka deyişle bitkisel bomba olan tütünün içilip bittiği ama sağlıkla savaşmayı devam ettirdiği fitilidir izmarit. Ayağı yere basan, denizde yaşayan, göklerde uçan tüm canlılar, dünyamıza oksijen yetiştirmeye çalışan çiçekler, ormanlar hepsinin kalbine yerleşmiş sinsi ve hain bir mühimmatıdır izmarit. İçildiğinde malımıza ve canımıza kasteden bu düşman, içildiği, dumanının ve izmaritinin düştüğü hiçbir yere huzur vermemiştir, vermeyecektir. Bu düşman sadece tacirlerinin umursamaz, insanlık ve vicdan tanımaz ceplerini güldürmektedir. Ufku mavilikler ve yeşilliklere açılan bu coğrafyada ve dahi tüm dünya üzerinde "afakı karatmak için; tek dişi kalmış canavarın" yüzyılımızdaki en büyük oyunu olan tütün ve türevlerine savaş açmış bir bilim insanı ve vicdan sahibi bir kişi olarak, bu zehrin ambalajından kağıdına, reklamından izmaritine kadar tüm fiziksel ve metafiziksel bağlarının keskin bir akıl ve izan bıçağı ile kesilip atılması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak rahatlıkla denilebilir ki, izmarit insana ve çevreye karşı tehlikeli bir terör (Terör-İZM-arit) şeklidir." ifadelerini kullandı.