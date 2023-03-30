Ramazan davulcusu Murat Karakuş'un azmi herkesi hayran bıraktı

Eskişehir'de yaşayan 29 yaşındaki Murat Karakuş, asla pes etmemenin nasıl olduğunu kanıtlıyor. Odunpazarı ilçesinde herkesin sevdiği Murat Karakuş, 8 ay önce evindeki pencereyi açmak isterken camın kırılması sonucu kaza geçirdi. Elinden yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karakuş, burada 3 operasyon geçirdi. Sol elinin damar ve sinirleri zarar gören, iki çocuk babası Karakuş, "10 yıldır gururla yaptığım Ramazan davulculuğunu bırakmam, bırakamam. Çünkü bu gelenekle büyüdüm. Evet kolumu dinlendiriyorum. Engeli benden daha fazla olan insanlar var ama benim tek elim sağlam. Tek elimle ekmeğimi kazanırım." dedi.
FİTRE NE KADAR OLDU?
Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2023 yılı fitre miktarı açıklandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlendi. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir" denildi.
LONDRA'DA TATAR'A SALDIRI GIRIŞIMI
İngiltere'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Skandal olay ardından Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile aracımın önünü kestiler" dedi. Londra'daki çirkin girişim ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz" dedi.