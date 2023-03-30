Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ramazan davulcusu Murat Karakuş'un azmi herkesi hayran bıraktı

    Eskişehir'de yaşayan 29 yaşındaki Murat Karakuş, geçirdiği kaza sonucu elinden yaralandı. 3 operasyon geçiren Karakuş, sol elinin damar ve sinirlerinin zarar görmesine rağmen asla pes etmedi. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Asla vazgeçmem

    Eskişehir'de yaşayan 29 yaşındaki Murat Karakuş, asla pes etmemenin nasıl olduğunu kanıtlıyor. Odunpazarı ilçesinde herkesin sevdiği Murat Karakuş, 8 ay önce evindeki pencereyi açmak isterken camın kırılması sonucu kaza geçirdi. Elinden yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karakuş, burada 3 operasyon geçirdi. Sol elinin damar ve sinirleri zarar gören, iki çocuk babası Karakuş, "10 yıldır gururla yaptığım Ramazan davulculuğunu bırakmam, bırakamam. Çünkü bu gelenekle büyüdüm. Evet kolumu dinlendiriyorum. Engeli benden daha fazla olan insanlar var ama benim tek elim sağlam. Tek elimle ekmeğimi kazanırım." dedi.



    FİTRE NE KADAR OLDU?
    Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2023 yılı fitre miktarı açıklandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlendi. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir" denildi.



    LONDRA'DA TATAR'A SALDIRI GIRIŞIMI
    İngiltere'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Skandal olay ardından Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile aracımın önünü kestiler" dedi. Londra'daki çirkin girişim ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz" dedi.



        İLAÇ GİBİ YETİŞTİ
        Asrın felaketi, Kahramanmaraş'ta taş üstünde taş bırakmadı. Burçin Apartmanı da ağır hasar aldı. İşte bu apartmanın altında eczanesi bulunan Kübra Öztürk, dükkanını bir konteynere taşıdı. Depremzedelere hizmet vermeye başladı.



        EN'TERS'AN!
        Şırnak'ta baharın gelişiyle birlikte ters laleler açtı. 12 ayda sadece 20 gün canlı kalabilen çiçekler görüntüsüyle hayran bıraktı. Yılmaz Gükçe, ceza kesildiği için çiçekleri kimsenin koparmadığını vurguladı. "Yılın 20 günü yaşayan ters lale çiçekleri, Hakkari ve Şırnak bölgesinde yetişiyor. Koparanlara 109 bin 593 TL idari para cezası uygulanıyor" ifadesini kullandı.



        146 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 146 milyon 269 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 218 bin 536'şar, 4 bilenler 2 bin 665'er, 3 bilenler 202'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak.



            3 MİLYON DEVRETTİ
            5 + 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 954 bin lira devretti. 5 bilenler 16 bin 416'şar, 4+1 bilenler 887'şer, 4 bilenler 72'şer, 3+1 bilenler 43'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.



            KEMAL BEY'E 'İNCE' DARBE!
            Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir araya geldi. Zirve sonrası iki lider, kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz" dedi. İnce ise kırmızı çizgilerini dile getirdi: Bize göre ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. Biz bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne, İŞİD'ine, DHKPC'sine, Hizbullah'ına. Döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiniz mi" sorusuna, "Ben öyle bir şey demedim" dedi.

            MANTAL!
            Adana'da kuzugöbeği mantarı topraktan çıktı. Tazesi 600, kurusu ise 6 bin 500 TL'den satıldı.

            ADLİ TİP
            Balıkesir'de Doktor T.A. hemşirelik stajı gören 3 liseliyi tacizle suçlandı. Tutuklandı.

            PİTBULL DEĞİL SİLAH
            Bursa'da Murat Ö., Pitbull köpeğini husumetlisine saldırttı. Mahkeme silah saydı: 4.5 yıl hapis...

            KALPLERİMİZ BİR
            Trabzon'da yaşayan Rabiye-Lokman Demirci'nin bebeği B., kalbinin sol tarafında gelişim eksikliğiyle dünyaya geldi. Aile, tedavi için İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ameliyat kararı alındı ancak bebeğin durumu kritik olduğu için vazgeçildi. Yoğun mesai harcayan Çocuk Kalp Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Nihat Çine ve ekibi, B.'nın yaşatmak için tüm hesaplamaları değerlendirdi. Yeniden ameliyata karar verildi. 4 saat süren operasyon başarılı geçti. B., 89'u yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 4 aylık sürecin ardından taburcu edildi.

            DEVLET ANA
            Depremde enkazdan çıkartılan ve ailesi belirlenemeyen 0-1 yaş arasındaki 36 bebek, devlet korumasına alındı. Bulundukları il ve ilçelerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne başvuruda bulunanların bebekler için sütannelik yapabileceği vurgulandı. TÜBİTAK'ın hazırladığı yüz tanıma sistemi DerinGörü sorgu ekranını açıldı. Bu uygulama sayesinde çok sayıda çocuk ve bebeğin yapılan eşleşmelerin ardından ailelerine teslim edildiği vurgulandı. RANA BÜYÜKTAŞ

            YÜRÜYECEK
            Maraşlı M.Ş, 102 saat sonra enkazdan çıktı. Ancak sol bacağı kurtarılamadı. Protez bacağına kavuşup yeniden yürümek istediğini söyleyen M., "İlk önce protez bacağıma kavuşmak sonrasında ise okulumu bitirerek polis olmak istiyorum" açıklaması yaptı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Tatar’a Rumlar tarafından saldırı girişimi!
            Haberler Yaşam Ramazan davulcusu Murat Karakuş'un azmi herkesi hayran bıraktı
                loading
                SON DAKİKA