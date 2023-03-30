Ramazan davulcusu Murat Karakuş'un azmi herkesi hayran bıraktı





KEMAL BEY'E 'İNCE' DARBE!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir araya geldi. Zirve sonrası iki lider, kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz" dedi. İnce ise kırmızı çizgilerini dile getirdi: Bize göre ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. Biz bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne, İŞİD'ine, DHKPC'sine, Hizbullah'ına. Döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiniz mi" sorusuna, "Ben öyle bir şey demedim" dedi.



MANTAL!

Adana'da kuzugöbeği mantarı topraktan çıktı. Tazesi 600, kurusu ise 6 bin 500 TL'den satıldı.



ADLİ TİP

Balıkesir'de Doktor T.A. hemşirelik stajı gören 3 liseliyi tacizle suçlandı. Tutuklandı.



PİTBULL DEĞİL SİLAH

Bursa'da Murat Ö., Pitbull köpeğini husumetlisine saldırttı. Mahkeme silah saydı: 4.5 yıl hapis...



KALPLERİMİZ BİR

Trabzon'da yaşayan Rabiye-Lokman Demirci'nin bebeği B., kalbinin sol tarafında gelişim eksikliğiyle dünyaya geldi. Aile, tedavi için İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ameliyat kararı alındı ancak bebeğin durumu kritik olduğu için vazgeçildi. Yoğun mesai harcayan Çocuk Kalp Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Nihat Çine ve ekibi, B.'nın yaşatmak için tüm hesaplamaları değerlendirdi. Yeniden ameliyata karar verildi. 4 saat süren operasyon başarılı geçti. B., 89'u yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 4 aylık sürecin ardından taburcu edildi.



DEVLET ANA

Depremde enkazdan çıkartılan ve ailesi belirlenemeyen 0-1 yaş arasındaki 36 bebek, devlet korumasına alındı. Bulundukları il ve ilçelerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne başvuruda bulunanların bebekler için sütannelik yapabileceği vurgulandı. TÜBİTAK'ın hazırladığı yüz tanıma sistemi DerinGörü sorgu ekranını açıldı. Bu uygulama sayesinde çok sayıda çocuk ve bebeğin yapılan eşleşmelerin ardından ailelerine teslim edildiği vurgulandı. RANA BÜYÜKTAŞ



YÜRÜYECEK

Maraşlı M.Ş, 102 saat sonra enkazdan çıktı. Ancak sol bacağı kurtarılamadı. Protez bacağına kavuşup yeniden yürümek istediğini söyleyen M., "İlk önce protez bacağıma kavuşmak sonrasında ise okulumu bitirerek polis olmak istiyorum" açıklaması yaptı.

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