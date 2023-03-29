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    • Yaşam
    • 30.03.2023 03:33
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    • 30.03.2023 03:33
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    Tekirdağ’da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikayı saran alevleri kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Tekirdağ’da fabrika yangını

    Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Art arda patlamaların yaşandığı fabrika alevler içinde kaldı.



    Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yandaki fabrikalara sıçrama ihtimali olan yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ’da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
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