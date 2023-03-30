Madde bağımlısı saldırgan terör estirdi: Depremzede Alperen öldü, 5 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Yiğitcan B. (17), ortaokul öğrencileri İ.C.A. (14) ile S.T.Y.'yi (14) okul çıkışında bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçtı. Yiğitcan B., ardından yakındaki Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi'nin önünde önce kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu O.A.'yı (21) aynı şeklide bıçakladı, sonra da okuldan çıkan lise öğrencilerinin arasına girip elindeki bıçağı savurdu.

Öğrencilerden Y.B.B. (17) ve E.B. (17) ile Kahramanmaraş'tan gelen depremzede öğrenci Alperen Palta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 6 kişiden Alperen Palta, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alperen Palta'nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yiğitcan B. ise polis tarafından gözaltına alındı.