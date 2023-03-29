Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı

Erzincan'da ve Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazalarında 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.