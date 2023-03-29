Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.
OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Sivas'tan Ankara'ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.