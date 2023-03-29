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    • Yaşam
    • 30.03.2023 06:17
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    • 30.03.2023 06:17
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    Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı

    Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Erzincan'da ise; yine yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    İki ilde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı

    Erzincan'da ve Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazalarında 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

    BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU
    Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.

    Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

    OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
    Sivas'tan Ankara'ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı
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