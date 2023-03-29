Erzincan'da fırtına! Minare devrildi çatılar hasar gördü

Erzincan'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
MİNARE DEVRİLDİ
Yunus Emre Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nin minaresi sabah namazının ardından fırtına yüzünden bahçeye devrildi.
Fırtınanın şiddetiyle, kentte yapımı süren Erzincan Öğretmenevi'nin çatısının bir kısmı hasar gördü, Erzincan Ortaokulu'nun çatısından da parçalar uçtu.
OTOMOBİLLER VE ÇATILAR HASAR ALDI
Uçan parçaların yoldan geçenlere zarar vermemesi için yol trafiğe kapatılırken, düşen çatı parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar meydana geldi.