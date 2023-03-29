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    • Yaşam
    • 29.03.2023 08:48
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    • 29.03.2023 08:48
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    Erzincan'da fırtına! Minare devrildi çatılar hasar gördü

    Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Fırtına sebebiyle yol kenarlarındaki çöp kovaları savrulurken, bazı evlerin çatılarında da küçük çaplı hasar oluştu.

    Fırtına minare devirdi!

    Erzincan'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

    MİNARE DEVRİLDİ
    Yunus Emre Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nin minaresi sabah namazının ardından fırtına yüzünden bahçeye devrildi.

    Fırtınanın şiddetiyle, kentte yapımı süren Erzincan Öğretmenevi'nin çatısının bir kısmı hasar gördü, Erzincan Ortaokulu'nun çatısından da parçalar uçtu.

    OTOMOBİLLER VE ÇATILAR HASAR ALDI
    Uçan parçaların yoldan geçenlere zarar vermemesi için yol trafiğe kapatılırken, düşen çatı parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar meydana geldi.

        Şiddetli fırtına dolayısıyla yol kenarlarındaki çöp kovaları savrulurken, bazı evlerin çatılarında da küçük çaplı hasar oluştu.

        Kent sakinlerinden Gökhan Yılmaz, gazetecilere, caminin minaresinin sabah namazı sonrasında fırtına yüzünden yıkıldığını belirterek, "Cemaat dağılmıştı, bir patırtı koptu, çıktık ki minare düşmüş. Fırtına birden çıktı, şükürler olsun ki cemaat dağılmıştı." dedi.
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        Emlak Konut
        Haberler Yaşam Erzincan'da fırtına! Minare devrildi çatılar hasar gördü
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