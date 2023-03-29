Hüseyin Ağa'nın mirasçıları hukuk mücadelesini kazandı! 7.5 milyon dolarlık mal varlığı...

Hüseyin Ağa, Osmanlı Padişahı 2'nci Beyazıt döneminde harem ağasıydı. İstanbul Fatih'te Küçük Ayasofya Camii'nin haziresi içinde Çardaklı Hamamı ve yıkılan eski konağı ailesine kaldı. Torunlarından Fatma Güzin (Ataman) Kitaplı 1960'da bir sandıkta tapulara ulaştı! Veraset davası açtı. 16 mirasçıya ulaşılan ve tam 60 yıldır süren dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Aile, tapuları tescil ettirmeyi başardı.
Mirasçıların danışmanı Faruk Keleş, "Tarihi hamam ve arazi değerleri 7.5 milyon dolar civarında. Mirasçıların Küçük Ayasofya Camii haziresi içerisindeki diğer ada-parsellerde 37 tapu davası daha bulunuyor" ifadesini kullandı.
AİLE, Çardaklı Hamamı'nı restore ettireceklerini açıkladı.
Hüseyin Ağa'nın konağının yerinde, bugün belediyenin yaptırdığı yeşil alan var.
Mirasçıların danışmanı Faruk Keleş, "Tarihi hamam ve arazi değerleri 7.5 milyon dolar civarında. Mirasçıların Küçük Ayasofya Camii haziresi içerisindeki diğer ada-parsellerde 37 tapu davası daha bulunuyor" ifadesini kullandı.
AİLE, Çardaklı Hamamı'nı restore ettireceklerini açıkladı.
Hüseyin Ağa'nın konağının yerinde, bugün belediyenin yaptırdığı yeşil alan var.