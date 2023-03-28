Öğretmen Ahmet Cevdet Alkan'dan hayat dersi! 44 yakınını kaybetmesine rağmen afetzedelerin imdadına koşuyor

Yüzyılın depremi yıktı geçti. 11 kent enkaz haline geldi. Devlet millet el ele verip yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. İşte onlardan biri de Ahmet Cevdet Alkan adlı öğretmendi. Antakya Şehit Emin Yıldırım İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Alkan önce Kovid salgınında hayatının en büyük acısıyla yüzleşti. Alkan; annesi, babası ve 2 ablası da dahil tam 17 kişiyi kaybetti. Eşi ve 2 çocuğuyla teselli bulmaya çalışırken bu kez de Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Kendisi ve ailesi kurtuldu ama kayınvalidesi, kayınları, kuzenleri ve yeğenleri olmak üzere 27 akrabasını kaybetti. İşte son 3 yılda 44 yakını kaybeden Alkan, yaraları sarmak için harekete geçti.