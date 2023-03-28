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    Öğretmen Ahmet Cevdet Alkan'dan hayat dersi! 44 yakınını kaybetmesine rağmen afetzedelerin imdadına koşuyor

    Öğretmen Ahmet Cevdet Alkan, Kovid’de annesi, babası ve 2 ablası dahil 17 aile bireyini kaybetti. Depremde evi enkaz haline geldi. Kendisi kurtuldu ama 27 akrabası can verdi. Son 3 yılda 44 yakınını yitirmesine rağmen afetzedelerin imdadına yetişti.

    Hayat dersi

    Yüzyılın depremi yıktı geçti. 11 kent enkaz haline geldi. Devlet millet el ele verip yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. İşte onlardan biri de Ahmet Cevdet Alkan adlı öğretmendi. Antakya Şehit Emin Yıldırım İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Alkan önce Kovid salgınında hayatının en büyük acısıyla yüzleşti. Alkan; annesi, babası ve 2 ablası da dahil tam 17 kişiyi kaybetti. Eşi ve 2 çocuğuyla teselli bulmaya çalışırken bu kez de Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Kendisi ve ailesi kurtuldu ama kayınvalidesi, kayınları, kuzenleri ve yeğenleri olmak üzere 27 akrabasını kaybetti. İşte son 3 yılda 44 yakını kaybeden Alkan, yaraları sarmak için harekete geçti.



    ACIMIZI UNUTTUK
    Alkan, Antakya'daki konteyner kentlerde vatandaşlara yardım etmeye devam etti. Şunları söyledi: Kendi acımızı bir kenara bırakıp 'Önce memleket' dedim. Konteyner kentlere devletimize, milletimize ve insanımıza yardım etmek için gönüllü olarak geldim. Diğer eğitimci arkadaşlarımızla sahada çalışıyoruz. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin, onlara yardımcı olmanın mücadelesini veriyoruz."

    49 GÜN SONRA SINIFA...
    Asrın felaketinden en fazla etkilenen Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta eğitim kademeli olarak başladı. Buna göre, Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2, Hatay'da ise 7 ilçede öğrenciler 49 gün sonra dersbaşı yaptı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 16 Haziran'da kapanacağını açıkladı.

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    Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
    Haberler Yaşam Öğretmen Ahmet Cevdet Alkan'dan hayat dersi! 44 yakınını kaybetmesine rağmen afetzedelerin imdadına koşuyor
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