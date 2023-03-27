Tasmasız köpek minik Rabia'ya saldırdı! Hayvanın sahibi hakkında 6 ay hapis istemiyle dava açıldı

İzmir'de Sait Taş (34), köpeğini tasmasız sokağa çıkardı. Hayvan, okul çıkışı annesiyle birlikte evine yürüyen 5 yaşındaki Rabia Zazaoğlu'na saldırdı. Taş hakkında 6 aya kadar hapis isteyen savcı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Taş hakkında 'hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma' suçundan dava açıldı. Oto aksesuar işiyle uğraşan sanık Taş, iddianamenin kabul edilmesiyle önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Ceyhan TORLAK
DR. SKANDAL
İstanbul Bayrampaşa'da özel bir hastanede görev yapan ünlü estetik doktoru Alper Çelik, hemşire Dilan Toprak'a (28) doğum günü olduğu gün, "Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız" dedi. Kadını yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan Çelik, "Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin. Birlikte olacağız" diye konuştu. Ertesi gün ise hasta odasında bulundukları sırada eliyle hemşireyi taciz etti. Toprak'ın şikayeti üzerine dava açıldı. Çelik, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Dilek YAMAN DEMİR
TOZ DUMAN!
Manken Deniz Akkaya ile şarkıcı Bulut Duman arasındaki kriz tırmandı. Mankenin bir TV programında çocuğunu istismar ettiğine yönelik söylemlerin ardından Duman, soluğu savcılıkta aldı. Yalan attığını söyleyen şarkıcı, Akkaya ve kanala tazminat davası açtı. Seda Nur GÜNAYDIN