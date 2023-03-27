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    Tasmasız köpek minik Rabia'ya saldırdı! Hayvanın sahibi hakkında 6 ay hapis istemiyle dava açıldı

    Tasmasız köpek, Rabia Zazaoğlu’na saldırdı. Hayvanın sahibi hakkında 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Pes ’dog’rusu

    İzmir'de Sait Taş (34), köpeğini tasmasız sokağa çıkardı. Hayvan, okul çıkışı annesiyle birlikte evine yürüyen 5 yaşındaki Rabia Zazaoğlu'na saldırdı. Taş hakkında 6 aya kadar hapis isteyen savcı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Taş hakkında 'hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma' suçundan dava açıldı. Oto aksesuar işiyle uğraşan sanık Taş, iddianamenin kabul edilmesiyle önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Ceyhan TORLAK



    DR. SKANDAL
    İstanbul Bayrampaşa'da özel bir hastanede görev yapan ünlü estetik doktoru Alper Çelik, hemşire Dilan Toprak'a (28) doğum günü olduğu gün, "Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız" dedi. Kadını yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan Çelik, "Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin. Birlikte olacağız" diye konuştu. Ertesi gün ise hasta odasında bulundukları sırada eliyle hemşireyi taciz etti. Toprak'ın şikayeti üzerine dava açıldı. Çelik, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Dilek YAMAN DEMİR



    TOZ DUMAN!
    Manken Deniz Akkaya ile şarkıcı Bulut Duman arasındaki kriz tırmandı. Mankenin bir TV programında çocuğunu istismar ettiğine yönelik söylemlerin ardından Duman, soluğu savcılıkta aldı. Yalan attığını söyleyen şarkıcı, Akkaya ve kanala tazminat davası açtı. Seda Nur GÜNAYDIN



        45 MİLYON DEVRETTİ
        Bilen çıkmayınca 45 milyon 860 bin lira devretti. 5 bilenler 64 bin 670'er, 4 bilenler bin 135'er, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



        1.8 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 883 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 727'şer, 4+1 bilenler 875'er, 4 bilenler 84'er, 3+1 bilenler 46'şar, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 8'er lira alacak.



        14 ASIRLIK GELENEK
        Ramazan ayına girilmesiyle beraber Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı olarak okumak anlamına gelen 14 asırdır devam eden "mukabele sünneti" geleneğine büyük bir ilgi var. Peygamber Efendimizin, Cebrail (Aleyhisselam) ile ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuması olarak bilinen mukabeleye katılanlar, mescit, cami ve evlerde hafızların dilinden dökülen Kur'an ayetlerini dinliyor. 'Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kuran'ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi' anlamına gelen mukabeleler, her gün sabah ve öğle namazlarının ardından yapılıyor...



            HAYIRLI İFTARLAR
            Türkiye, çifte depremle depremle sarsıldı. 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken 15 milyona yakın insan da afetin etkilerini yaşadı. Ramazan ayının girmesiyle birlikte, depremzedeler de unutulmadı. Hollanda Diyanet Vakfı, Utrecht'ta ve Rotterdam'da iftar programlarında Müslümanları topladı. Girişi ücretli olan programda, Kur'an'ı Kerim okundu ve depremzedeler anıldı. Giriş ücretinin yanı sıra yapılan bağışlarla toplanan 7 bin 500 euro'nun depremzedelere gönderileceği açıklandı. Programların başka ülkelerde de devam edeceği hatırlatıldı.



            İMZA TOPLANDI
            Adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce, önceki gün 100 bin imzayı aştı. Bu durumda adaylık konusunda önündeki engel geride kaldı. Ancak, özellikle CHP'lilerden "Çekil" baskısı gören İnce'nin, pazarlık için süreci ağırdan aldığı iddiası ortaya atıldı. Sinan Ogan da dün itibariyle 100 bin imza topladı. 4. Cumhurbaşkanı adayı olarak listede yer aldı...



            BELA'RUS'
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgali yetmedi. Şimdi de dünyayı, "Belarus'a nükleer silah yerleştireceğim" açıklamasıyla gerdi. Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, "Burada olağan dışı bir şey yok. ABD bunu onlarca yıldır yapıyor. Taktik nükleer silahlarını müttefik ülkelerinin topraklarında uzun süredir konuşlandırıyor. Biz bunu uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız" dedi. Silahlar için yapılan inşaatın da 1 Temmuz'a kadar tamamlanacağını bildirdi...



                İSRAİL KARIŞTI
                İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Düzenlemeye karşı çıkan göstericiler de, Tel Aviv'in NETANYAHU ana arterlerini trafiğe kapattı.



                CANBURGER!
                İstanbul'da hamburger dükkanı bulunan Önder Bataroğlu, Kahramanmaraş depreminden çok etkilendi. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte afet bölgesine gitti. Depremzede çocuklara hamburger pişirip ikram etti. Gönülleri fethetti! "Hiç düşünmedik, eşimle birbirimize baktık ve yola çıkarak Kahramanmaraş'a geldik. Çocukların gülmesi benim için çok güzel bir duygu. Konuşamıyorum, çok duygulanıyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Keşke daha çok yapabilsek" dedi. Malzemeleri bitene kadar hamburger pişirip dağıtacağını sözlerine ekledi.



                'UMUT' HEP VAR
                Kahramanmaraş'ta yaşayan Umut Can Öztürk (18), yıllarca kronik akciğer büyümesiyle savaştı. 6 Şubat gecesi de depreme yakalandı. Ailesiyle birlikte çadır kente taşındı. Bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlandı. Tıp Fakültesi'ni kazanmayı hedefleyen Öztürk, kitapları ve bilgisayarının enkaz altında kaldığını anlattı. "Ders çalışmak için kitaplarım, bilgisayarım, çalışma masam yok. Ancak umudum ve hayallerim var. Hacettepe Üniversitesi'ni kazanmak istiyorum. Çalışıp kazanacağım" ifadesini kullandı. MEVLÜT HASGÜL



                    ÇABUK ALIŞTI
                    Maraşlı Mehmet Çabuk, hep köpek korkusu yaşadı! Depremde enkaz altında kaldı! Onu, arama kurtarma köpeği Çakıl kurtardı. Kahramanıyla kucaklaşması gündem olan Çabuk, Çakıl'ın resmini koluna kazıttı! "Ona canımı borçluyum" açıklaması yaptı.



                    'HÖRMET'LER BİZDEN
                    1972'de Libya'da demir saplandı ama hiçbir şey olmadı.
                    1977'de 7.5 şiddetindeki Van depreminde sağ kaldım.
                    Aynı yıl Arabistan'da duvara çarptım. Ölüme çalım attım.
                    1999'da Gölcük depremini de sağ salim atlatmayı başardım.
                    Malatya'da kamyonumla 30 metreden uçtum yürüyerek çıktım.
                    Otobüs şoförüyken kaza yaptım. Yine nefes almayı başardım.
                    K.Maraş depremini de dışarıda odun kırdığım için atlattım.

                    C'ANA'VAR
                    Konya'da Sevda Kocabıyık, cinnet getirdi. 3 yaşındaki kızı Sema'nın boğazını kesip katletti. İntihara yeltendi.

                    YARALAR SARILIYOR
                    Asrın felaketinin ardından devlet ve millet el ele verdi. Gönüllü sağlık çalışanları da bölgeye akın etti. Emekli çocuk doktoru Halil Mıhçı da onlardan biriydi. Çocuklarla yakından ilgilenen Mıhçı, "Buradaki insanlara fizikselden ziyade psikolojik olarak yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek, onları güldürebilmek çok önemli" dedi.

                    SIRA DİŞI DOLANDIRICILIK
                    Ankara'da yaşayan İ.Ü kardeşi S.N ve Ö.C, diş hekimi T.O'nun (59) muayenehanesine tedavi bahanesiyle geldi. Ü., tedavi olduktan sonra C. da implant yaptırmak istediğini anlattı. 3 kişi, muayene ücretinin bir sonraki gün hesabına geçeceklerini belirtti. Ancak para gelmedi. Şüpheliler ise şeytanın bile aklına gelmeyen bir dolandırıcılık yaptı. Kargocu kılığında işyerine gelerek O'ya belge imzalattı. Hakkında şüphelilerden 182 bin lira aldığı ancak tedavisini yapmadığı gerekçesiyle dava açıldığını öğrenen hekim, soluğu savcılıkta aldı. Haklarında "Kamu kurum ve kuruluşlarının vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açtı.
                    Dilhan DUMANOĞLU

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                    İftar programında yer arayan yaşlı amcayı kovdular
                    Haberler Yaşam Tasmasız köpek minik Rabia'ya saldırdı! Hayvanın sahibi hakkında 6 ay hapis istemiyle dava açıldı
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