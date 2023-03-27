Tasmasız köpek minik Rabia'ya saldırdı! Hayvanın sahibi hakkında 6 ay hapis istemiyle dava açıldı





'HÖRMET'LER BİZDEN

1972'de Libya'da demir saplandı ama hiçbir şey olmadı.

1977'de 7.5 şiddetindeki Van depreminde sağ kaldım.

Aynı yıl Arabistan'da duvara çarptım. Ölüme çalım attım.

1999'da Gölcük depremini de sağ salim atlatmayı başardım.

Malatya'da kamyonumla 30 metreden uçtum yürüyerek çıktım.

Otobüs şoförüyken kaza yaptım. Yine nefes almayı başardım.

K.Maraş depremini de dışarıda odun kırdığım için atlattım.



C'ANA'VAR

Konya'da Sevda Kocabıyık, cinnet getirdi. 3 yaşındaki kızı Sema'nın boğazını kesip katletti. İntihara yeltendi.



YARALAR SARILIYOR

Asrın felaketinin ardından devlet ve millet el ele verdi. Gönüllü sağlık çalışanları da bölgeye akın etti. Emekli çocuk doktoru Halil Mıhçı da onlardan biriydi. Çocuklarla yakından ilgilenen Mıhçı, "Buradaki insanlara fizikselden ziyade psikolojik olarak yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek, onları güldürebilmek çok önemli" dedi.



SIRA DİŞI DOLANDIRICILIK

Ankara'da yaşayan İ.Ü kardeşi S.N ve Ö.C, diş hekimi T.O'nun (59) muayenehanesine tedavi bahanesiyle geldi. Ü., tedavi olduktan sonra C. da implant yaptırmak istediğini anlattı. 3 kişi, muayene ücretinin bir sonraki gün hesabına geçeceklerini belirtti. Ancak para gelmedi. Şüpheliler ise şeytanın bile aklına gelmeyen bir dolandırıcılık yaptı. Kargocu kılığında işyerine gelerek O'ya belge imzalattı. Hakkında şüphelilerden 182 bin lira aldığı ancak tedavisini yapmadığı gerekçesiyle dava açıldığını öğrenen hekim, soluğu savcılıkta aldı. Haklarında "Kamu kurum ve kuruluşlarının vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Dilhan DUMANOĞLU

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