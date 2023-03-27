Bu acının tarifi yok! Rönesans Rezidans kızını ve torununu kaybeden Mehmet Beşerikli'nin sözleri yürekleri dağladı

Asrın felaketi Hatay'ı da yıktı. Şehrin en gözde yapılarından Rönesans Rezidans, saniyeler içinde yıkıldı. 'Cennetten bir köşe' sloganıyla tanıtılan ancak depremde 3 parçaya bölünüp yan yatan 12 katlı rezidans, yüzlerce kişiyi hayattan kopardı. Onlarca kişi ise hala kayıptı. Onların arasında sınıf öğretmeni Biray Beşerikli ile 6 yaşındaki kızı Nazende Dila Açıkgöz de vardı. Mehmet Beşerikli (62) deprem olur olmaz soluğu rezidansın önünde aldı. 17 gün boyunca gelecek haberi bekledi, ama olmadı. Enkaz kaldırma çalışması bitmesine rağmen ne kızı ne de torunu bir türlü bulunamadı! DNA testi veren ve Bursa'ya giden acılı baba, kilometrelerce öteden gelecek haberi beklemeye başladı. Duygularını şöyle anlattı:



'MAHŞERİ YAŞADIK'

Biz Rönesans'a 600 metre uzaklıktaki apartmanda oturuyorduk. Hemen kızımın yaşadığı binaya koştum. Yıkılacağını hiç tahmin etmezdim. O heybetli sağlam bina yıkık döküktü! 17 gün enkazın başında bekledik, maalesef çıkmadı. Hastaneleri mezarlıkları gezdim. Onlarca cesede baktım. DNA testi verdik. Umudum yok. Benim çocuklarımın en azından bir mezarı olsun. Biz cenazelerini istiyorduk, cenaze olmadı, çıkmadı. Dedik ki en azından bir kolu, bacağı, bir parmağı çıksın. Ona bile razıyız. Mahşer yaşadık biz orada ya. İnanın öyle bir afeti yaşadık!

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