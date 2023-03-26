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    • Yaşam
    • 27.03.2023 06:30
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    • 27.03.2023 06:30
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    Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

    Denizli’de gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Şok geçiren kadın; güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    AJANSLAR
    Kocasını bıçaklayarak öldürdü

    Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

    KANLAR İÇİNDE KALDI
    Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    ŞOK GEÇİRDİ!
    Olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi. Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

        ORTALIK SAVAŞ ALANI
        Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

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        Haberler Yaşam Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü
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