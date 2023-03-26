Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.