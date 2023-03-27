Olay yerinde düşürdüğü "ödeme emri" ile kendini ele veren katil zanlısına müebbet hapis

Olay, 25 Eylül 2022'de 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. 21 suç kaydı bulunan eski hükümlü Yılmaz Çelik, Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı. İddiaya göre; ikili tartıştı, Çelik üzerindeki bıçakla Kınalı'yı yaraladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kınalı, hayatını kaybetti.
OLAY 20 SANİYE SÜRDÜ
Kaçan Çelik ise 1 gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. Cinayete ilişkin 6 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede, şüphelinin tespitine yönelik detaylar da yer aldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, Çelik'in cinayette kullandığı bıçağa kılıf olarak kullandığı Vergi Dairesi Başkanlığı'nca adına gönderilen vergi ödeme emri ihbarnamesini buldu.