Olay yerinde düşürdüğü "ödeme emri" ile kendini ele veren katil zanlısına müebbet hapis

Polis, ihbarnameden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. İddianamede; ikilinin cezaevinde tanıştığı, Çelik'in olay günü alkollü olduğu ve 25 Eylül 2022'de tesadüfen karşılaştıkları belirtildi. Çelik, iddianamede yer alan ifadesinde; Kınalı'nın kendisini 10 dakika boyunca dövdüğünü, bu nedenle rastgele bıçak savurduğunu öne sürdü. Ancak kamera görüntülerinden olayın 20 saniye sürdüğünün anlaşıldığı kaydedildi.