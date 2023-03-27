Depremzedelere "Geberin" yazmıştı! 14 yaşındaki çocuğa ders gibi ceza

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin ardından çevredeki 11 ilde büyük yıkımlar meydana geldi, binlerce insan hem yakınlarını hem evlerini kaybetti. Birçok depremzede hayatlarının en zorlu süreçlerinden geçerken 14 yaşındaki bir gencin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.
JET SORUŞTURMA
Sosyal medya hesabından depremzedeler hakkında "Geberin" şeklinde bir paylaşımda bulunan 14 yaşındaki Yiğit M. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Depremzedelere yönelttiği vicdansızca paylaşımı sonrası şüpheli genç hakkında, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Yiğit M., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilerek savcılıkta ifade verdi.
Savunmasında söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını dile getiren şüpheli Yiğit M., pişman olduğunu belirtti. Savcılığın konuyla ilgili hazırladığı sevk yazısı ise soruşturmaya damga vurdu.