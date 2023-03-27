İstanbul'da 6 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi tarafından gerçekleştirilen analizlerde, İstanbul'da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma adına işlem gören 8 adet konteynerin kaçakçılık yönünden riskli olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine Ankara'dan özel olarak görevlendirilen operasyon ekibi, İstanbul'da görevli Gümrük Muhafaza ekipleriyle koordineli şekilde limana ulaştı.