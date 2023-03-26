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    İngiltere, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar’ı unutmadı

    Ada ülkesi İngiltere, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar’ı unutmadı. Oruç için her türlü olanaklar sağlandı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ram’ada’n!

    İngiltere'de Omar Sahla, 10 yıl önce "Ramazan Çadırı Projesi"ni hayata geçirdi. Bu yıl da 11 ayın sultanı için etkinliklere ağırlık verildi. Bu kapsamda Londra'nın Victoria ve Albert Müzesi'nde toplu iftar programı düzenlendi. "Açık İftar" etkinlikleri kapsamındaki 400'ün üzerinde kişi bir araya geldi. Salha, 10 farklı şehirde ramazan boyunca iftar etkinlikleri düzenleyeceklerini belirtti. Bu kentler arasında Londra, Birmingham, Manchester ve Cambridge'in de bulunduğunu ifade etti. Bu yıl etkinliklerin ilk kez ünlü Shakespeare's Globe tiyatrosu, Chelsea futbol takımının Stamford Bridge Stadı ve Brighton and Hove Albion futbol kulübünün American Express Community Stadı'nda düzenleneceğini kaydetti. Sahla, Müslümanlar'ın Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda da bir araya geleceğini hatırlatıp, "Bu en büyük etkinlik olacak" dedi.



    AH ESKİ GÜNLER BOSNA
    Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 100 yaşındaki Selma Hadzagic ve 109 yaşındaki Ajka Lokmic, eski ramazanları hasretle andı. Lokmic, "Bazen sureleri unutuyorum. Üzgünüm ama artık oruç da tutamıyorum. Eskiden ramazanlarda evimiz insanlarla dolup taşardı" ifadesini kullandı. Hadzagic ise "Ramazan geleneğiyle büyüdüm. Anne, baba, kız ve iki de erkek kardeşim vardı. Evimizde oruç tutulur, her gün sahura kalkılırdı. Oruç kesintiye uğramazdı. Ailemde herkes çalıştığı için sırayla iftar edilirdi" diyerek o günleri özlediğini anlattı.



    HAYR'ET'!
    İstanbul Sultangazi'de bulunan 'Et ve Balık K." isimli işletmenin kırmızı renkli dükkan tasarımı ile tabela ve logosu, alışveriş yapmaya gelenler tarafından Et ve Süt Kurumu'na ait mağazalara benzetildi. Kasabın bir navigasyon uygulamasında da 'Et ve Süt Kurumu mağazası' olarak işaretlendiği iddia edildi. Müşteriler kasaptaki fiyatların 'Et ve Süt Kurumu'ndan farklı olduğunu görünce, tepki gösterdi. İşletmenin Müdürü Merve Bülbül, "Et fiyatlarıyla ilgili son açıklananlardan sonra biz de bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar burayı Et ve Süt Kurumu ile karıştırıyorlar. Geliyorlar, elimizden geldiğince onlara açıklama yapmaya çalışıyoruz. Burası 8-9 yıllık, özel şahsa ait bir işletme. Biz kendi kendi üretimimizi satıyoruz. Devletle herhangi bir ilgimiz alakamız yok. İsmin aslı, 'Et ve Balık Kasap'. Yasal olarak da işletmemizde her şey devletin kontrolü altında gelişiyor. 8-9 yıldır da böyle" dedi. Bu açıklamaya herkes güldü geçti.



        'AH'LEYNA
        İzmir Gaziemir'deki bir gıda fabrikasında işçi olarak çalışan Aleyna Özsakız (22), geçtiğimiz salı günü elek kontrolü yaparken 3. kattan yere çakıldı. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gündür tedavi olan talihsiz kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



        KABURGA DAVASI
        Konya'da park yeri yüzünden tartıştığı öğretim görevlisi Dr. Fevzi Altan Göksu tarafından kaburgası kırılan Ayşe Yılmaz'a olay anında küfür ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, Yılmaz'ı bin 740 TL para cezasına çarptırdı.



        HOCAM NASIL KANDIN
        Bursa Osmangazi'de bir dolandırıcı emekli öğretmen H.S.'yi aradı. Kendini polis olarak tanıttı. Adının terör olaylarına karıştığını anlattı. Sicilinden silinmesi için para vermesi gerektiğini hatırlattı. Panikleyen H.S. hemen kiralık kasasının bulunduğu bankaya giderek yaklaşık değeri 750 bin lira olan altın ve nakit paralarını aldı. Paraların olduğu çantayı dolandırıcının dediği yere bıraktı. Ancak tuzağa düştüğünü anladı. Polisi aradı. Ekipler kısa sürede 18 yaşındaki şüpheli A.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Ele geçirilen paralar ve altınlar, sahibine teslim edildi.



            KEMAN'ACI'
            Manisa Salihli'de bir restoranda müzisyenlik yapan Ercan Angışhan, gece otomobiline yakıt almak için İzmir kara yolundaki bir benzin istasyonuna yanaştı. Aracından çıktığı sırada plakası tespit edilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Angışhan'ın neden saldırıya hedef olduğu anlaşılamadı.



            'TARİH'İ BAŞARI
            Edirne'de hurdacı Şevki Kılıç, okuma azmiyle gençleri örnek olmayı başardı. Kılıç, 2016'da kazandığı Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü'nü, üst sınıflardan da ders alıp 2019'da tamamladı. Üç yılda diplomayı almaya hak kazandı. Şimdi aynı üniversitenin arkeoloji bölümüne girmek için kolları sıvadı. Kılıç, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Her gece 50 sayfa kitap okumadan uyuyamıyorum. Beynin devamlı faaliyet halinde bulunması çok güzel bir şey" dedi.



            143 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 143 milyon 80 bin 900 lira devretti. 5 bilenler 298 bin 300 lira, 4 bilenler 3 bin 402 lira, 3 bilenler 221 lira, 2 bilenler ise 22 lira 20 kuruş alacak.



                İMZAYI TOPLADI
                Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya 4. günde ulaştı. Diğer adayların imza telaşı hız kazandı! YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvurusu kabul edilen Sinan Oğan 63 bin 27, Doğu Perinçek 20 bin 400, Yakup Türkal 2 bin 462 imzada kaldı. İmza verme işlemi bugün de devam edecek. Yarın saat 20.00'de sona erecek.



                CESUR YÜREK
                Kayseri'de yaşayan Emine-Ali Bayram çifti, 9 ay önce bebek haberini aldı. Yapılan kontrollerde Elif bebeğin aort damarında darlık olduğu anlaşıldı. Konya'ya sevk edilen anne Bayram, burada doğuma alındı. Elif bebek 3 kilo 480 gram ağırlığında hayata gözlerini açtı. 1 aylık olduğunda da Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafında ameliyata alındı. Aort damarı genişletilen küçük savaşçı, hızla iyileşmeye başladı. Anne Emine Bayram, "Çok korkulu bir süreçti. Ama buradaki doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız elinden geleni yaptı ve çocuğum şimdi gayet iyi durumda" diyerek duygularını anlattı. Tolga YANIK



                CAN DOSTU
                Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma köpekleri, depremde 78 kişiyi kurtardı. Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştirilen can dostları, herkesin sevgisini kazandı. Tabur Komutanı Veteriner Yarbay Dr. Umut Çelik, bakımlarını anlattı: Köpeklerimiz proteinden zengin, süt ve yumurta ile besleniyor. Omega-3 takviyeleriyle bağışıklıkları güçlendiriliyor.



                    DUYGUSAL DESTEK
                    Depremin acısı, ABD'ye kadar uzandı. ABD'de eğitim gören Türk öğrenciler, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. 110 bin dolar para toplandı. 10 konteyner da bağış aldı. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim gören Çağrı Erbağcı, "Depremzede vatandaşlarımız yalnız hissetmeyecek" dedi.



                    AH LEYLA
                    Asrın felaketinde yaşanan acıyı tarif etmek imkansızdı. Hatay'da yaşayan Leyla Kokusever (42), depremde annesini, kardeşini, ablasını ve 3 kızını sonsuzluğa uğurladı. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Hayatta kimsem kalmadı. Ne bir tek resim, ne bir eşya. Yok... Sıfırsın. Onlar cennete gitti, biz cehenemdeyiz. Nefes aldığımıza şükrediyoruz ama asıl cehennemde olan biziz.



                    TURKUVAZ MEDYA DEPREM BÖLGESİNDE
                    11 ilde depremzedelerin sahur ve iftarlarını yapabilmeleri için çadırlar hazırlandı. Turkuvaz Medya Grubu'na ait iftar çadırı da Kahramanmaraş'ta hizmet vermeye başladı. Günde 2 bin 500 kişilik iftar ve sahur dağıtıldı. Ertuğrul Koyuncu (29), "Zor günleri el birliğiyle atlatacağız" ifadesini kullandı.
                    Mevlüt HASGÜL

                    KIŞ YENİ BAŞLIYOR!
                    Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek. Sağanak yağışlar gelecek.

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                    ÖZEL | Twitter’dan milli iradeye kirli operasyon
                    Haberler Yaşam İngiltere, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar’ı unutmadı
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