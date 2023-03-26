İngiltere, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar’ı unutmadı

İngiltere'de Omar Sahla, 10 yıl önce "Ramazan Çadırı Projesi"ni hayata geçirdi. Bu yıl da 11 ayın sultanı için etkinliklere ağırlık verildi. Bu kapsamda Londra'nın Victoria ve Albert Müzesi'nde toplu iftar programı düzenlendi. "Açık İftar" etkinlikleri kapsamındaki 400'ün üzerinde kişi bir araya geldi. Salha, 10 farklı şehirde ramazan boyunca iftar etkinlikleri düzenleyeceklerini belirtti. Bu kentler arasında Londra, Birmingham, Manchester ve Cambridge'in de bulunduğunu ifade etti. Bu yıl etkinliklerin ilk kez ünlü Shakespeare's Globe tiyatrosu, Chelsea futbol takımının Stamford Bridge Stadı ve Brighton and Hove Albion futbol kulübünün American Express Community Stadı'nda düzenleneceğini kaydetti. Sahla, Müslümanlar'ın Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda da bir araya geleceğini hatırlatıp, "Bu en büyük etkinlik olacak" dedi.
AH ESKİ GÜNLER BOSNA
Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 100 yaşındaki Selma Hadzagic ve 109 yaşındaki Ajka Lokmic, eski ramazanları hasretle andı. Lokmic, "Bazen sureleri unutuyorum. Üzgünüm ama artık oruç da tutamıyorum. Eskiden ramazanlarda evimiz insanlarla dolup taşardı" ifadesini kullandı. Hadzagic ise "Ramazan geleneğiyle büyüdüm. Anne, baba, kız ve iki de erkek kardeşim vardı. Evimizde oruç tutulur, her gün sahura kalkılırdı. Oruç kesintiye uğramazdı. Ailemde herkes çalıştığı için sırayla iftar edilirdi" diyerek o günleri özlediğini anlattı.
HAYR'ET'!
İstanbul Sultangazi'de bulunan 'Et ve Balık K." isimli işletmenin kırmızı renkli dükkan tasarımı ile tabela ve logosu, alışveriş yapmaya gelenler tarafından Et ve Süt Kurumu'na ait mağazalara benzetildi. Kasabın bir navigasyon uygulamasında da 'Et ve Süt Kurumu mağazası' olarak işaretlendiği iddia edildi. Müşteriler kasaptaki fiyatların 'Et ve Süt Kurumu'ndan farklı olduğunu görünce, tepki gösterdi. İşletmenin Müdürü Merve Bülbül, "Et fiyatlarıyla ilgili son açıklananlardan sonra biz de bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar burayı Et ve Süt Kurumu ile karıştırıyorlar. Geliyorlar, elimizden geldiğince onlara açıklama yapmaya çalışıyoruz. Burası 8-9 yıllık, özel şahsa ait bir işletme. Biz kendi kendi üretimimizi satıyoruz. Devletle herhangi bir ilgimiz alakamız yok. İsmin aslı, 'Et ve Balık Kasap'. Yasal olarak da işletmemizde her şey devletin kontrolü altında gelişiyor. 8-9 yıldır da böyle" dedi. Bu açıklamaya herkes güldü geçti.