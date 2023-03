İngiltere, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar’ı unutmadı

HAYR'ET'!

İstanbul Sultangazi'de bulunan 'Et ve Balık K." isimli işletmenin kırmızı renkli dükkan tasarımı ile tabela ve logosu, alışveriş yapmaya gelenler tarafından Et ve Süt Kurumu'na ait mağazalara benzetildi. Kasabın bir navigasyon uygulamasında da 'Et ve Süt Kurumu mağazası' olarak işaretlendiği iddia edildi. Müşteriler kasaptaki fiyatların 'Et ve Süt Kurumu'ndan farklı olduğunu görünce, tepki gösterdi. İşletmenin Müdürü Merve Bülbül, "Et fiyatlarıyla ilgili son açıklananlardan sonra biz de bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar burayı Et ve Süt Kurumu ile karıştırıyorlar. Geliyorlar, elimizden geldiğince onlara açıklama yapmaya çalışıyoruz. Burası 8-9 yıllık, özel şahsa ait bir işletme. Biz kendi kendi üretimimizi satıyoruz. Devletle herhangi bir ilgimiz alakamız yok. İsmin aslı, 'Et ve Balık Kasap'. Yasal olarak da işletmemizde her şey devletin kontrolü altında gelişiyor. 8-9 yıldır da böyle" dedi. Bu açıklamaya herkes güldü geçti.