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    İngilizlerin gözdesi Marmaris! Listede ikinci sırada yer aldı

    İngiliz Post Office Travel Money, en cazip tatil merkezlerini sıraladı. İngilizler’in dünyada en çok tercih ettikleri tatil merkezleri arasında Marmaris ikinci sırada yer aldı.

    Hem ucuz hem harika

    İngiliz Post Office Travel Money, en cazip tatil merkezlerini sıraladı. Marmaris'i de listeye aldı. Yapılan anketlere göre 40 tatil merkezi arasında birinci sıraya Cape Town, ikinci sıraya ise Marmaris yazıldı. Ünlü tatil merkezlerindeki tatilin maliyeti, iki kişilik üç çeşit yemek, içki, kahve, kutu kola ve güneş kremi baz alınarak hesaplandı. Buna göre Türkiye'deki fiyatlar iki kat artsa da Marmaris'teki maliyet 58 sterlin çıktı. Hem doğa güzelliği, hem denizi, hem de fiyatları açısından cazip olan bu turistik merkezimiz, tüm İngiliz turistlerle hatırlatıldı. Cape Town'daki tatil sepeti sadece 51 sterlin olarak hesaplandı. En pahalı tatil merkezinin ise 198.5 sterlin ile İzlanda (Reykjavik) olduğu anlaşıldı.

    İŞTE DİĞER MERKEZLER
    BULGARİSTAN (Sunny Beach): 58.5 sterlin
    KENYA (Mombasa): 59 sterlin
    PORTEKİZ (Algarve): 60 sterlin
    VİETNAM (Hoi An): 60 sterlin
    BALİ (Kuta): 68 sterlin
    JAPONYA (Tokyo): 71.5 sterlin
    SRİ LANKA (Colombo): 73 sterlin
    MISIR (Sham el Sheikn): 73.5 sterlin

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    Haberler Yaşam İngilizlerin gözdesi Marmaris! Listede ikinci sırada yer aldı
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