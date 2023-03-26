İngilizlerin gözdesi Marmaris! Listede ikinci sırada yer aldı

İngiliz Post Office Travel Money, en cazip tatil merkezlerini sıraladı. Marmaris'i de listeye aldı. Yapılan anketlere göre 40 tatil merkezi arasında birinci sıraya Cape Town, ikinci sıraya ise Marmaris yazıldı. Ünlü tatil merkezlerindeki tatilin maliyeti, iki kişilik üç çeşit yemek, içki, kahve, kutu kola ve güneş kremi baz alınarak hesaplandı. Buna göre Türkiye'deki fiyatlar iki kat artsa da Marmaris'teki maliyet 58 sterlin çıktı. Hem doğa güzelliği, hem denizi, hem de fiyatları açısından cazip olan bu turistik merkezimiz, tüm İngiliz turistlerle hatırlatıldı. Cape Town'daki tatil sepeti sadece 51 sterlin olarak hesaplandı. En pahalı tatil merkezinin ise 198.5 sterlin ile İzlanda (Reykjavik) olduğu anlaşıldı.



İŞTE DİĞER MERKEZLER

BULGARİSTAN (Sunny Beach): 58.5 sterlin

KENYA (Mombasa): 59 sterlin

PORTEKİZ (Algarve): 60 sterlin

VİETNAM (Hoi An): 60 sterlin

BALİ (Kuta): 68 sterlin

JAPONYA (Tokyo): 71.5 sterlin

SRİ LANKA (Colombo): 73 sterlin

MISIR (Sham el Sheikn): 73.5 sterlin

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