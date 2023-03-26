Adıyaman'da depremlerin ikiye böldüğü tepelik alan asrın felaketinin boyutunu gözler önüne serdi

Depremlerin en çok yıkıma yol açtığı illerden biri olan Adıyaman'da, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Girik köyündeki evler de hasar gördü. Köydeki tarım arazisindeki tepelik alan, depremlerin etkisiyle ikiye bölündü. Bölgede çöküntülerin yanı sıra metrelerce derinlik ve uzunlukta yarıklar oluştu. Dronla görüntülenen yarıklar ve çöküntüler, depremin etkisini gözler önüne seriyor.
Köy muhtarı Bayram Altun, depremler nedeniyle köyde 15 hanenin yıkıldığını, can kaybının olmadığını söyledi. Köyde tarım arazisinde ve tepelik alanda büyük yarıkların ve göçüklerin oluştuğunu belirten Altun, "Fay hattı var mı yok mu bilmiyoruz ama buranın araştırılmasını istiyoruz. Köylünün de içi rahat etsin.
Deprem gecesi Adıyaman'daydım, daha sonrasında köye geldik. Kardeşim enkaz altında kalmıştı. 2 gün sonra bu çöküntüyü fark ettik. Burası bir tepeydi ve tarım yapılıyordu. Bu yarıklar ve çökmeleri gördüğümüzde biz de şaşırdık." diye konuştu.