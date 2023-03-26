Adıyaman'da depremlerin ikiye böldüğü tepelik alan asrın felaketinin boyutunu gözler önüne serdi

"DAĞIN ÜSTÜMÜZE GELDİĞİNİ ZANNETTİK"

Köylülerden Haydar Çalışır ise depremde evinin yıkıldığını dile getirdi. Depreme uykuda yakalandığını anlatan Çalışır, "Uyandığımda sanki uçak sesi geliyordu. Nasıl dışarı çıktığımı bilmiyorum. Sonra evimiz çöktü. Yağmur yağıyordu ve hava çok soğuktu. Bir ihtiyar da vardı evde, zorla onu da dışarıya çıkardık. Allah bizi kurtardı." dedi.