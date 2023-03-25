Dünya saati'nde ışıklar iklim krizi ve depremde yaşamını yitirenleri anmak için kapandı

"BU YIL DÜNYA SAATİ'NDE DEPREMDE YİTİRDİĞİMİZ KAYIPLARIMIZI ANIYOR"

WWF Türkiye tarafından ilgili web sitesinde yapılan açıklamada "Kayıplarımızı Anıyoruz, Türkiye'yi Yeşil İyileşme Seferberliğine Çağırıyoruz. Her yıl mart ayının son cumartesi dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan için ses veriyor. Bu yıl Dünya Saati'nde depremde yitirdiğimiz kayıplarımızı anıyor, depremde zarar gören bölgelerimizden başlayarak doğayla uyumlu bir gelecek kurma çağrısı yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.