Dünya saati'nde ışıklar iklim krizi ve depremde yaşamını yitirenleri anmak için kapandı

İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında iklim krizine farkındalık yaratmak için başlatılan ve yıllar içinde giderek yayılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliğinde bu yıl, Türkiye'deki ışıklar 20.30'da deprem felaketinde yaşamını yitirenleri anmak için kapatıldı.
190 ÜLKEDEN MİLYONLARCA İNSAN BİR SAATLİĞİNE IŞIKLARINI KAPATTI
Bugün dünya genelinde gerçekleştirilen "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 190 ülkeden milyonlarca insan bir saatliğine ışıklarını kapattı. Etkinlik kapsamında, Sultanahmet Camii ve Fener Rum Patrikhanesi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 20.30 - 21.30 saatleri arasında ışıklar kapatılarak etkinliğe destek verildi. Dünya Saati olarak adlandırılan bu etkinlik, her yıl Mart ayının son cumartesi günü yapılıyor.
"BU YIL DÜNYA SAATİ'NDE DEPREMDE YİTİRDİĞİMİZ KAYIPLARIMIZI ANIYOR"
WWF Türkiye tarafından ilgili web sitesinde yapılan açıklamada "Kayıplarımızı Anıyoruz, Türkiye'yi Yeşil İyileşme Seferberliğine Çağırıyoruz. Her yıl mart ayının son cumartesi dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan için ses veriyor. Bu yıl Dünya Saati'nde depremde yitirdiğimiz kayıplarımızı anıyor, depremde zarar gören bölgelerimizden başlayarak doğayla uyumlu bir gelecek kurma çağrısı yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.