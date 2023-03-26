Bu nasıl vicdansızlık! Depremde yaşamını yitiren çocuğun cep telefonunu iade etmek için para istediler

Acının şiddeti, 7.7 ve 7.6'ydı! 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremler, 11 ili yıktı! Afetin en çok etkilediği illerden birisi de Adıyaman'dı. İl Tapu Müdürü Esat Denli, o gece oğlu İbrahim ve kızıyla birlikte enkaz altında kaldı. Baba Denli, afetin ilk günü kızıyla birlikte kurtarıldı. Ancak 17 yaşındaki oğlu İbrahim'in cansız bedenine ulaşıldı. Taburcu olduktan sonra enkaza giden baba Denli, oğlundan bir hatıra aradı. Ancak bulamadı. O da kızıyla birlikte tayininin çıktığı İstanbul'a taşındı.







'YALVARDIM AMA...'

Ancak günler sonra gelen haberle sarsıldı! Çünkü oğlunun arkadaşı, İbrahim'in telefonunun Sivas'ta iş makinesi operatörünün olduğunu açıkladı! Kendisine verilen numarayı aralan Denli duydukları karşısında yıkıldı. H.K. isimli operatör evladının cep telefonu ve saati için para isteyince ne yapacağını şaşırdı! Soluğu karakolda aldı. Sivas polisi, şüpheli H.K. ve oğlu M.K.'yi yakaladı. Telefon babaya teslim edilirken saatin satıldığı anlaşıldı. Evlat acısıyla yanan Esat Denli, duygularını şöyle anlattı: Oğlumun telefonu için yalvardım. 'O fotoğraflara ihtiyacım var' dedim. Telefonun içerisinde oğluma dair fotoğrafları silmişler. İnsanlar acı çekerken böyle bir şey ile karşılaşacağımı tahmin edemedim.



MALATYA'DA DEFNEDİLDİ

Esat Denli, depremde 17 yaşındaki evladını yitirdi. Göz bebeği İbrahim'i Malatya'ya defnetti. Oğlunun telefonunu çalan kepçe operatörünün vicdanszlığına ise "Bu durum beni derinden üzdü" diyerek tepki gösterdi.

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