Takvim Gazetesi Henkel Rossmann çekiliş sonuçları! 24 Mart 2023 Henkel Rossmann çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!

HENKEL ROSSMANN çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kapsamda arama motorlarında 'Takvim Gazetesi Henkel Rossmann çekiliş sonuçları ve isim listesi aratılıyor.

İşte birbirinden güzel ödülleri kazanan asil ve yedek talihlilerin listesi!

Bu kampanya MPİ'nin 24.01.2023 tarihli ve E-58259698-255.01.02-31425 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.03.2023 tarihinde yapılan çekilişe 854 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 8.04.2023 tarihine kadar; yedek talihlilerin 23.04.2023 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları fiş/fatura/e-arşiv fatura ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır.

Postada meydana gelen gecikmelerden Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.04.2023'dür. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.