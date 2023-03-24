Nazi selamı veren öğrencilere Holokost eğitimi





FARUK 'BİLEN'Dİ

Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen, "Dolce vita hayatı yaşayacağım" dedi! 26 yıllık eşi Faruk Bilen'i kapı dışarı etti Otele sığınan damat ise harekete geçti. Karısına dava açıp 26 yıl önce kayınpederinin verdiği 250 bin Dolar'ın yarısını istedi.



TIRSTI

Antalya'da Emine Çelik, bahçesini istila eden tırtılları süpürdü. Her yeri kabarınca ölümden döndü.



RONAL'DOST'

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Ramazan ayını unutmadı. Sosyal medyada bir paylaşım yaptı. "Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Bu örnek mesaj, milyonlarca beğeni aldı.



ÖLÜM PROVASI

Konya'da A.E (53), kendisine yardım eden dini nikahlı sevgilisi E.E ile birlikte diğer sevgilisi A.N.B'yi (26) silahla hayattan kopardı. Tutuklanan E. ve B. olaydan önce poligona giderek atış yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca olayın işlendiği binadaki kayıt cihazını söktüğü anlaşıldı. Tolga YANIK



CİPS CİNNETİ

İstanbul Avcılar sahilinde bir otomobilde oturanlardan cips isteyen İ.O.A, araçtakilerle tartışmaya başladı. Bu sırada sürücü A.A. otomobille genci ezerek hızla uzaklaştı. Kanlar içinde kalan A. kurtarılamadı. A.A. ile yanındaki F.A. ve N.S gözaltına alındı.



EN BABA VAHŞET

Kocaeli'de M.R dün gece kimlik kontrolünde dengesiz davranışlarda bulununca ekipler şüphelendi. M.R polislere "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" dedi. Yaşadığı eve giden ekipler, B.Y.R (13) ve Y.E.R (10) cansız bedenleriyle karşılaştı. Akli dengesi yerinde olmayan M.R'nın 2 çocuğunu akraba ziyareti için Antalya'ya giden annesi M.R'nın evinde boğarak öldürdüğü belirlendi.

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