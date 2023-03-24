Nazi selamı veren öğrencilere Holokost eğitimi

İstanbul'da 14 Mart'ta Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) ve Ulus Özel Musevi Lisesi (UAAL) futbol takımları arasındaki maçta, Nazi selamı krizi çıktı. ÜAL'den bir gurup öğrencinin, maç sevincini yaşarken Nazi selamı vermesi üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Olay sonrası her iki okulun yöneticileri bir toplantı yaptı. Olaya karışan öğrencilere Holokost eğitimi verileceği açıklandı. "Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için sıfır tolerans gösterilmesi ve Holokost eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda fikir birliğine varıldığı" hatırlatıldı.
IŞIL IŞIL RAMAZAN
İngiltere'de de Müslümanlar, ramazana bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşadı. Başkent Londra'nın ünlü caddelerinden Piccadily, özel ışıklarla donatıldı. 30 bin ışıkla ramazan konseptinin açılışı, Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'ın katıldığı törenle yapıldı. Şehrin önemli turistik mekanlarından olan caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı. Başkan Han, "Mübarek ayın başlangıcına dikkat çekmek için şehirde ilk kez Ramazan ışıklarını yaktıklarını" anlattı. Bu ışıklandırma, ünlü gazetelerde de haber olarak yer aldı.
SAHİBİNDEN.ŞOK
Yüzyılın afeti, 11 ili yıktı geçti. Adana'da da çok sayıda bina enkaza dönerken onlarca apartmanın da hasar aldığı belirlendi. Ozan Hansoylu (51) da depremden sonra evinin kapısını kilitleyip İstanbul'a gitti. 15 Mart günü Adana'ya tekrar dönüp evine girmek istedi. Ancak kilitlediği kapıyı bir türlü açamayınca çilingire haber verdi. Eve girince şoka girdi. Çünkü evi 60 bin TL'ye kiraya verilmişti. Şahıs, evi emlakçıdan 60 bin liraya kiraladığını söyledi. Hansoylu tapuyu gösterip evi kiraya vermediğini, kendisinin oturduğunu söyledi. Kiracı evden çıkarken Hansoylu 210 gram altınının da evde olmadığını dile getirdi. Soluğu poliste alan Hansoylu "Evimin kilidini 3 kez değiştirmişler. Şikayetçiyim" dedi. Emlakçı İ.A gözaltına alınıp sorguya çekildi. Olayla ilgili soruştur sürüyor.