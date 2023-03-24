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    Nazi selamı veren öğrencilere Holokost eğitimi

    Nazi selamı veren öğrenciler, 6 milyon Yahudi’nin öldürülmesiyle ilgili Holokost eğitimine alınacak. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Dersimiz soykırım

    İstanbul'da 14 Mart'ta Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) ve Ulus Özel Musevi Lisesi (UAAL) futbol takımları arasındaki maçta, Nazi selamı krizi çıktı. ÜAL'den bir gurup öğrencinin, maç sevincini yaşarken Nazi selamı vermesi üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Olay sonrası her iki okulun yöneticileri bir toplantı yaptı. Olaya karışan öğrencilere Holokost eğitimi verileceği açıklandı. "Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için sıfır tolerans gösterilmesi ve Holokost eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda fikir birliğine varıldığı" hatırlatıldı.



    IŞIL IŞIL RAMAZAN
    İngiltere'de de Müslümanlar, ramazana bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşadı. Başkent Londra'nın ünlü caddelerinden Piccadily, özel ışıklarla donatıldı. 30 bin ışıkla ramazan konseptinin açılışı, Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'ın katıldığı törenle yapıldı. Şehrin önemli turistik mekanlarından olan caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı. Başkan Han, "Mübarek ayın başlangıcına dikkat çekmek için şehirde ilk kez Ramazan ışıklarını yaktıklarını" anlattı. Bu ışıklandırma, ünlü gazetelerde de haber olarak yer aldı.



    SAHİBİNDEN.ŞOK
    Yüzyılın afeti, 11 ili yıktı geçti. Adana'da da çok sayıda bina enkaza dönerken onlarca apartmanın da hasar aldığı belirlendi. Ozan Hansoylu (51) da depremden sonra evinin kapısını kilitleyip İstanbul'a gitti. 15 Mart günü Adana'ya tekrar dönüp evine girmek istedi. Ancak kilitlediği kapıyı bir türlü açamayınca çilingire haber verdi. Eve girince şoka girdi. Çünkü evi 60 bin TL'ye kiraya verilmişti. Şahıs, evi emlakçıdan 60 bin liraya kiraladığını söyledi. Hansoylu tapuyu gösterip evi kiraya vermediğini, kendisinin oturduğunu söyledi. Kiracı evden çıkarken Hansoylu 210 gram altınının da evde olmadığını dile getirdi. Soluğu poliste alan Hansoylu "Evimin kilidini 3 kez değiştirmişler. Şikayetçiyim" dedi. Emlakçı İ.A gözaltına alınıp sorguya çekildi. Olayla ilgili soruştur sürüyor.



        'EŞ'SİZ VEFA
        Michael Schumacher, Formula 1'in efsane pilotlarından biriydi. 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirdi. Komaya girdi. O günden beri hem kendisinin hem de ailesinin hayatı değişti. Eşi Corinna, efsane pilottan desteğini esirgemedi. İşte bu vefayı tüm dünya takdir etti. İş insanı Eddie Jordan, 7 kez Formula 1 sampiyonu olan Schumacher'in ailesiyle iletişim halinde olduğunu söyledi. "Corinna, 10 yıldır mahkum gibi yaşıyor. Kutlama ya da yemeğe çıkmıyor. Michael'i bir an olsun yalnız bırakmıyor" dedi.



        43 MİLYON TL DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 43 milyon 142 bin lira devretti. 5 bilenler 73 bin 254'er, 4 bilenler bin 83'er, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



        FARUK 'BİLEN'Dİ
        Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen, "Dolce vita hayatı yaşayacağım" dedi! 26 yıllık eşi Faruk Bilen'i kapı dışarı etti Otele sığınan damat ise harekete geçti. Karısına dava açıp 26 yıl önce kayınpederinin verdiği 250 bin Dolar'ın yarısını istedi.

        TIRSTI
        Antalya'da Emine Çelik, bahçesini istila eden tırtılları süpürdü. Her yeri kabarınca ölümden döndü.

        RONAL'DOST'
        Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Ramazan ayını unutmadı. Sosyal medyada bir paylaşım yaptı. "Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Bu örnek mesaj, milyonlarca beğeni aldı.

        ÖLÜM PROVASI
        Konya'da A.E (53), kendisine yardım eden dini nikahlı sevgilisi E.E ile birlikte diğer sevgilisi A.N.B'yi (26) silahla hayattan kopardı. Tutuklanan E. ve B. olaydan önce poligona giderek atış yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca olayın işlendiği binadaki kayıt cihazını söktüğü anlaşıldı. Tolga YANIK

        CİPS CİNNETİ
        İstanbul Avcılar sahilinde bir otomobilde oturanlardan cips isteyen İ.O.A, araçtakilerle tartışmaya başladı. Bu sırada sürücü A.A. otomobille genci ezerek hızla uzaklaştı. Kanlar içinde kalan A. kurtarılamadı. A.A. ile yanındaki F.A. ve N.S gözaltına alındı.

        EN BABA VAHŞET
        Kocaeli'de M.R dün gece kimlik kontrolünde dengesiz davranışlarda bulununca ekipler şüphelendi. M.R polislere "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" dedi. Yaşadığı eve giden ekipler, B.Y.R (13) ve Y.E.R (10) cansız bedenleriyle karşılaştı. Akli dengesi yerinde olmayan M.R'nın 2 çocuğunu akraba ziyareti için Antalya'ya giden annesi M.R'nın evinde boğarak öldürdüğü belirlendi.

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        Haberler Yaşam Nazi selamı veren öğrencilere Holokost eğitimi
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