Muğla'da tüyler ürperten cinayetin perde arkası aralandı: Tavana asılı bulunan babasını erkek arkadaşıyla plan yapıp öldürdü

"BABAMI İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İÇİN İPLE ASARAK ÖLDÜRDÜK"&NBSP;

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayşegül Bulut, "Babam 16 yaşından itibaren bana defalarca tecavüz etti. Bundan dolayı babamı öldürmek için bir bardak su içerisine 17 ilacı karıştırdım. Suyu babama içirdim. Ancak ölmedi. Bunun üzerine sevgilim Mehmet Karadağ ile babamı öldürmek için plan yaptık. Babam gece vardiyasına fabrikaya gitmek için evden çıktı. Mehmet ile evimizin karşısında bulunan boş evde bekledik.