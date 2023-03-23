Muğla'da tüyler ürperten cinayetin perde arkası aralandı: Tavana asılı bulunan babasını erkek arkadaşıyla plan yapıp öldürdü

Muğla'nın Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yatağan'ın Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada Karadağ'a ait evrakta 'Ayşegül Bulut'un isminin geçtiği belirlendi.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Geçen 16 Mart günü gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda Bulut'un şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi. Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 20022'de kendisini iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi.
"BABAMI İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İÇİN İPLE ASARAK ÖLDÜRDÜK"&NBSP;
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayşegül Bulut, "Babam 16 yaşından itibaren bana defalarca tecavüz etti. Bundan dolayı babamı öldürmek için bir bardak su içerisine 17 ilacı karıştırdım. Suyu babama içirdim. Ancak ölmedi. Bunun üzerine sevgilim Mehmet Karadağ ile babamı öldürmek için plan yaptık. Babam gece vardiyasına fabrikaya gitmek için evden çıktı. Mehmet ile evimizin karşısında bulunan boş evde bekledik.