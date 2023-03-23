Kocaeli'de korkunç cinayet: "Çocuklarımı cennete gönderdim" dediği 2 çocuğunu boğarak öldürdü

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.'yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demeye başladı.