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    • Yaşam
    • 23.03.2023 13:59
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    • 23.03.2023 14:01
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    Kocaeli'de korkunç cinayet: "Çocuklarımı cennete gönderdim" dediği 2 çocuğunu boğarak öldürdü

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet gerçekleşti. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü için durdurulduğu sırada dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" dedi. Durumdan şüphelenen ekipler yaşadığı eve giderek Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre’yi yatakta hareketsiz halde buldu. Murat R.'nin 2 çocuğunu, tatil için il dışına çıkan annesinin evine getirdiği, burada da boğduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    2 çocuğunu boğarak öldürdü

    Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.'yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demeye başladı.

    Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.'den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre'yi yatakta hareketsiz buldu.

    Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İKİ KARDEŞİN CENAZESİNİ YAKINLARI TESLİM ALDI
        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde babaları Murat Rüzgar'ın polise "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demesi üzerine evde yapılan aramalarda ölü bulunan Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Beril Yağmur Rüzgar ile kardeşi Ahmet Taner Kışlalı 4'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Rüzgar'ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı.

        İki kardeş memleketleri Mardin'in Midyat ilçesi Estel Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

        Murat Rüzgar'ın olay günü, eşi Merdiye Rüzgar ile yaşadıkları evden 22.30 sıralarında çocuklarını alıp çıkarak, Antalya'da akraba ziyaretinde olan annesinin aynı mahalledeki evine getirdiği öğrenildi.

            "ÇOCUKLARIMIN DİLİ MOSMORDU"
            Çocuklarının cenazelerini almak için morga gelen anne Merdiye Rüzgar, morgun koridorlarında sinir krizi geçirdi.

            Akrabaları tarafından güçlükle sakinleştirilen annenin "Sahip çıkamadım çocuklarıma, koruyamadım onları. Çocuklarımın dili mosmordu" diye bağırdığı duyuldu.

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            Haberler Yaşam Kocaeli'de korkunç cinayet: "Çocuklarımı cennete gönderdim" dediği 2 çocuğunu boğarak öldürdü
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