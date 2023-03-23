Bakanlık harekete geçti: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonlardaki paslanmış demirler, dökülmüş ve yarılmış beton yapılar görüntüleri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inşaat mühendisleri, otogarda inceleme yaptı. Kolon sıklaştırma bölgelerini inceleyen ekipler, donatıların durumunu ölçerek performans analizlerini tamamladı.
Ekipler, betonun genel durumuna bakmak için önce kolonların üzerindeki pas payını döktü ardından da sağlam betona ulaşarak dayanımı ölçtü. İncelemelerini tamamlayan ekipler, korozyonun ciddi boyutta olduğunu belirtti.
"GÖRÜNÜR YERLERDE KORKUNÇ DERECEDE KOROZYON VAR"
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inşaat mühendislerinden Seçkin Temirak, "Ciddi derecede bir korozyon görülüyor. Ciddi bir inceleme yapılması gerekiyor. Görünür yerlerde korkunç derecede korozyon var. Burada bu kadar korozyon varsa diğer yerlerde de olur. Açılıp hepsinin tek tek kontrol edilmesi lazım.