Bakanlık harekete geçti: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi

"GÖRÜNÜR YERLERDE KORKUNÇ DERECEDE KOROZYON VAR"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inşaat mühendislerinden Seçkin Temirak, "Ciddi derecede bir korozyon görülüyor. Ciddi bir inceleme yapılması gerekiyor. Görünür yerlerde korkunç derecede korozyon var. Burada bu kadar korozyon varsa diğer yerlerde de olur. Açılıp hepsinin tek tek kontrol edilmesi lazım.