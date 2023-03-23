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    • Yaşam
    • 23.03.2023 09:01
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    • 23.03.2023 09:06
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    Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış yurdun genelini etkisi altına alacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart Perşembe hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Söz konusu raporda gök gürültülü sağanak yağış yurdun genelini etkisi altına alacak. Deprem bölgesinde bugünden itibaren kuvvetli yağış geliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji il il uyardı!

    Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT:     Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale il merkezi hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir hariç bölge genelinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 19°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 20°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    K.MARAŞ °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 11°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 10°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA °C, 14°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 14°C
        Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 8°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 8°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 9°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 15°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 11°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 17°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            ERZURUM °C, 11°C
            Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

            KARS °C, 12°C
            Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

            MALATYA °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saalerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN 9°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DİYARBAKIR 7°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

            GAZİANTEP 8°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ŞANLIURFA 11°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DENİZLERDE HAVA
            Fırtına beklenmiyor.

            KARADENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

            MARMARA
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

            EGE
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları ile akşam saatlerinden itibaren kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Ege'de 2,5 m; Görüş: İyi.

            AKDENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları ile akşam saatlerinden itibaren kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Ege'de 2,5 m; Görüş: İyi.

            VAN GÖLÜ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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