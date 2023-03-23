Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış yurdun genelini etkisi altına alacak

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale il merkezi hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir hariç bölge genelinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı