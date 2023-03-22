Manisa'da kan donduran olay! Annesinin boğazını kesen madde bağımlısı genç çatıdan atladı

Olay, saat 19.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Emrah Karataş, henüz bilinmeyen nedenle annesi Cemile Karataş ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, evin mutfağından aldığı bıçakla annesini boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş ise evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak, kendini boşluğa bıraktı.
Ağır yaralanan Emrah Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Üniversite hastanesine sevk edilen Emrah Karataş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.