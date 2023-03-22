Manisa'da kan donduran olay! Annesinin boğazını kesen madde bağımlısı genç çatıdan atladı

Olay, saat 19.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Emrah Karataş, henüz bilinmeyen nedenle annesi Cemile Karataş ile tartıştı.