Adana'da akılalmaz olay: Asrın felaketinden sonra evine döndü ve hayatının şokunu yaşadı

Hansoylu, deprem nedeniyle terk ettiği ve yaklaşık 1.5 ay gelmediği evinin bir emlakçı tarafından kendi izni olmadan kiraya verildiğini belirterek, "Ben evimin kapı kilidini 3 kez değiştirip çilingir ile girmek zorunda kaldım. Eve geldim evde kiracı var şok oldum. Evdeki eşyalarım ve 210 gram altınım yok. Bu nasıl olabiliyor. Bu adamlar şehrin merkezinde böyle bir şeyi ne nasıl yapıyor? Şahıstan şikayetçi oldum en sonunda gözaltına alındı. Ancak benim altınım ve eşyalarım yok" dedi.

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