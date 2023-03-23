Mehmetçik, önce depremin ardından yağmurun vurduğu bölgeye yardıma koştu





Şanlıurfa'da Ana erterlerde yaşanan su taşkınlarının ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü, alt geçitleri de su bastı. Birçok otomobil ve vatandaş da sel sularına kapıldı. İlk günden beri bölgede olan Mehmetçik ise vatandaşı yine yalnız bırakmadı. Şanlıurfa'da tam 10 bin asker kentin tüm sokaklarını dolaştı. Mahsur kalanları kurtardı. Selin izlerini silmek için çamur temizliği yaptı. Ve görevini tamamlayan Mehmetçik, törenle kışlalarına uğurlandı. Gidenlerin yerini ise yeni komandolar aldı.