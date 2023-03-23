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    Mehmetçik, önce depremin ardından yağmurun vurduğu bölgeye yardıma koştu

    Mehmetçik, önce depremin ardından yağmurun vurduğu bölgeye el uzattı. Şanlıurfa’da selde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Sokakları evleri çamurdan arındırdı. Görevlerini tamamlayıp törenle kışlalarına uğurlandı.

    Şanlı Türk Ordusu

    Deprem 11 ili yıktı. Devlet millet el ele verip yaraları sararken bu kez sel felaketi yaşandı. Adıyaman ve Şanlıurfa sular altında kaldı. 19 kişi hayatını kaybederken sele kapılan 2 vatandaşın da arandığı açıklandı.



    Şanlıurfa'da Ana erterlerde yaşanan su taşkınlarının ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü, alt geçitleri de su bastı. Birçok otomobil ve vatandaş da sel sularına kapıldı. İlk günden beri bölgede olan Mehmetçik ise vatandaşı yine yalnız bırakmadı. Şanlıurfa'da tam 10 bin asker kentin tüm sokaklarını dolaştı. Mahsur kalanları kurtardı. Selin izlerini silmek için çamur temizliği yaptı. Ve görevini tamamlayan Mehmetçik, törenle kışlalarına uğurlandı. Gidenlerin yerini ise yeni komandolar aldı.



    Şanlıurfa'da 10 bin askeri personel ve bin 687 araç ile selin izleri silinerek hayatın normale dönmesi amaçlanıyor. Şu ana kadar 3 bin 154 kişinin konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyasının zarar gördüğü tespit edildi.

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