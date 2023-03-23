İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2023 🌙 | Teravih namazı saat kaçta, kaç rekat, evde-cemaatle nasıl kılınır? 📍 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
İl il teravih namazı vakitleri 2023 Ramazn ayı boyunca vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için teravih saatlerini paylaştı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, tarih ve saat araştırması yapıyor. İşte il il teravih namazı saatleri...
23.03.2023 11:50 - Son Güncelleme: 23.03.2023 11:51
11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı saatleri merak ediliyor. İşte il il teravih namazı vakitleri...
İSTANBUL TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ 2023
1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul Sahur Vakti: 05:31
İstanbul İftar Vakti: 19:25
İstanbul Teravih Namazı Saati: 20:45
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 05:29
İftar Vakti (Akşam): 19:26
Teravih Namazı (Yatsı): 20:47
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:27
İftar Vakti (Akşam): 19:27
Teravih Namazı (Yatsı): 20:48