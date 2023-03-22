Vizontele Tuba

Muğla'da 3 yıl önce yaralı bulunan caretta caretta, 'Tuba' adını aldı. 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Tuba, geçen sürede 20 bin kilometre yol yaparak, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Rotasını gösteren harita ise 8 milyon kişi tarafından görüntülendi.
Tuba, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk kaplumbağa olarak tarihe geçti.
Tuba, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk kaplumbağa olarak tarihe geçti.