Çocuklara Ramazan hediyesi: Ramazan Günlüğüm!

"Ramazan Günlüğüm" iki çocuğun gözünden Ramazan ayının diğer aylardan farkını içimizi ısıtacak bir üslupla, birbirinden eğlenceli etkinlik ve oyunlarla anlatıyor.

Asya ile Arif'in günlüğünde, eğlenceli oyun ve etkinliklerin yanı sıra Ramazan gelenekleri, sûreler, hadisler ve dualar yer alıyor. Uygulama, çocuk diliyle yazılmış bir günlük her günün sonunda, sürpriz etkinlikler ve oyunlarla çocukları buluşturuyor.

"Ramazan Günlüğüm" ücretsiz olarak App Store ve Play Store'da.

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