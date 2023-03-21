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    İnşaat şirketi sahibi kadın, ortağı tarafından kurşunlandı

    İnşaat şirketi sahibi kadın, alacak yüzünden eski ortağı tarafından kurşunlanarak öldürüldü. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    ’Para’mparça!

    Antalya'da inşaat firması sahibi Zehra Çatal (40) ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen Yılmaz F. (42) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabanca ile kadın ortağının üzerine adeta kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kadının baş ve boyun bölgesinde çok sayıda kurşun girişi olduğu ortaya çıktı. Kaçan şahsın ise çok sayıda suçtan sabıka kaydının olduğu hatırlatıldı. Olay yerine gelen iş kadınının yakınları, kendilerini yerden yere attı. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Çatal'ın ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı. Polis, katil zanlısını yakalamak için araştırmalara başladı.



    CANAVAR
    Fatih U., içeriden garip seslerin gelmesi üzerine kapıyı kırarak açtı. Odadaki manzara karşısında dehşete düşen Fatih U., eşinin 1 yaşındaki bebekleri Miraç Ç.'yi öldürdüğünü, 4 yaşındaki Muhammet Efe D.'yi de öldürmeye çalıştığını gördü. Tedavisi tamamlanan Muhammet Efe D., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınarak yetiştirme yurduna yerleştirildi. Cezaevine gönderilen Burcu Ç.'nin daha önce iki evlilik yaptığı, psikolojik sebeplerden dolayı ilaç kullandığı ve çevresi ile zaman zaman tartıştığı ileri sürüldü.



    SEVGİLİ DEHŞETİ
    istanbul'da reklamcı ve organizatör işkadını Lara B., İbrahim B. ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra genç kadın, sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrendi. İlişkiyi bitirdi. Ancak genç adam, kadını bırakmak istemedi. Bir süre önce iş kadınının evine geldi. "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz. Hapisten korkmuyorum" diyerek tehdit etti. Ardından çıkan tartışmada, bardakla ve telefonla kadının başına ve yüzüne darbeler indirdi. İddiaya göre yarı baygın olan kadına, tecavüz etti. Genç kadın olay sonrası savcılığa gitti. Şikayet dilekçesi verdi. Tecavüzcü hakkında soruşturma dosyası düzenlendi. Atakan IRMAK



        ARIKAN!
        Çanakkale Gelibolu Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'i (46) öldüren Ufuk Akçekaya hakim karşısına çıktı. Savcı, Akçekaya'nın, Arıkan'ı ve Eker'i tasarlayarak canavarca hisle öldürdüğünü anlattı. Arıkan'da 12'si öldürücü 47, Eker'de ise 66 bıçak yarası tespit edildiğini hatırlattı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın tahliye talebi onaylanmadı.



        139 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 139 milyon 157 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 685 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 204'er, 3 bilenler 202'şer, 2 bilenler ise 20'şer lira alacak.



        957 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 957 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 292'şer, 8 bilenler 472'şer, 7 bilenler 93'er, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



            YOLU GÖLDÜK
            İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Terkos barajında doluluk oranı yüzde 31.38'e kadar geriledi. Geçen yıl aynı tarihte yüzde 83.2 olarak ölçülen doluluk oranının bu yıl bu kadar düşmesi, tehlikenin boyutunu gösterdi. Bu çekilme sonucu, gölde bulunun tarihi bir yol da görüntülendi. Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğu kaydedildi. Uzmanların yolu incelediği bildirildi.



            'EV'LİLİK HEDİYESİ!
            Adana Kozan'da bakkal Zarif İnceler, çok zarif bir karara imza attı. Kendisinden elektrikli süpürge isteyen eşi Fatma'yı, tapu dairesine çağırdı. Yıllardır birikim yaptıkları 16 dönüm tarla, bahçe ve evin tapusunu verip büyük bir sürpriz yaptı. 42 yıllık evliliklerinde evlerinin huzur dolu olduğunu aktaran İnceler, "Tapuya bir gün önce gidip her şeyi ayarladım. 42'nci evlilik yıl dönümümüzde bu hediyelerle eşimi şaşırttım" ifadesini kullandı.



            FRANSIZ DEĞİLİZ
            Tunus'ta Fransa'dan bağımsızlığın kazanılması yıldönümü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Kays Said'e yakınlığıyla bilinen 25 Temmuz Gençlik Hareketi öncülüğünde düzenlenen gösterilerde binlerce vatandaş, Habib Burgiba Caddesi'nde toplandı. Tunuslular, ellerinde "Yabancı müdahaleye hayır", "Hainlerin ve yolsuzların yargılanmasına devam", "Geriye dönüş yok, ileri!" pankartları ve ülke bayrakları taşıdı.



                SOSYAL MEDYAYA 'GÖĞÜS' GERDİ
                İngiliz Phoebe, üç yıl önce sosyal medyaya girdi. Büyük göğüsleriyle dikkat çekti. Ancak büyük eleştiri alınca, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Kendini, sağlık alanında çok iyi olan Türk doktorlara emanet etti. 3 bin 800 sterlin verdi. Büyük göğüslerini incelttirdi. Bunun ardından tekrar sosyal medyada görüntülerini servis etti. Çok beğenildi.



                ALTIN BULUŞ
                İstanbul Beşiktaş'ta 4 hırsız, daha önceden kepenk anahtarını kopyaladıkları kuyumcuya geldi. Kameralara aldırış etmeden kapıyı levye ile kırıp içeri girdi. Yaklaşık 1.5 dakikada dükkandaki lüks saat, gerdanlık ve 2 kilo altını getirdikleri çuvallara yükledi. Ardından geldikleri motorlara binip izlerini kaybettirdi. Ekipler dükkan sahibi Hakan Esin'i arayarak kendisine haber verdi. Hırsızlar hakkında şikayette bulunan Esin, çalınan mallarının bir an önce bulunup geri getirilmesini istedi. Kuyumcu Esin, "Alarmımızın çalmasıyla bizi alarm merkezinden aradılar. 1 dakika 20-30 saniye süren bir soygundu. Dört kişi motorlarla geliyor, kafalarında da kask, ellerinde de eldiven var. Kepenk anahtarını daha önce kopyalamışlar. Kepengi normal bir şekilde açıyorlar, camı levyeyle kırdıktan sonra iki kişi ellerinde çuvalla içeri giriyor. Yaklaşık 7-8 milyon TL; lüks saatler, pırlanta gerdanlıklar ve yaklaşık 2 kiloya yakın altınımız çalındı. Şebekenin bir an önce yakalanmasını ve ürünlerimizin geri getirilmesini istiyoruz" dedi.



                TORNAYI GÖZÜNDEN VURDU!
                Kahramanmaraş, asrın felaketiyle sarsıldı! Tornacı 35 yaşındaki Hüseyin Akarsu da anne babası ile birlikte depreme yakalandı! Saniyeler içinde enkaza dönen binadan çıkmayı başardı! "Mal canın yongası" diyerek 42 gün boyunca evinin enkazında biriktirdiği parasını aradı. Ancak umduğu haberi alamadı. O da kolları sıvadı! Binanın molozlarını, elleriyle kazarak değerli eşyalarını ve kumbarasını aradı. Uzun uğraşlar sonucunda cep telefonu, kredi kartları, cüzdanı ve kumbarasına ulaştı. "Binanın çöktüğü ilk günden beri burada yatıp kalkıyorum. 4 yıldır biriktirdiğim emeğim vardı" ifadelerini kullandı.



                    RAHAT UYU ANNE
                    Asrın felaketi Osmaniye'yi de yıktı. Barık Ailesi enkaz altında kaldı. Deprem sırasında arkadaşları ile dışarıda olan Doğukan Arda Barık, babası Doğan ve annesi Aynur'un ölümüyle yıkıldı. Yalnızca ağabeyi kurtulan genç, annesinin isteği üzerine nişanlısıyla birlikte nikahını Trabzon'da kıydı. Buruk mutluluğunu şöyle anlattı: Hayalleri evlenmemi görmekti. Nasip olmadı.

                    SU HALE BAK
                    7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Hatay'da da yıkıma yol açtı. Afetin ilk günlerinde İskenderun'da deniz suyu taştı! Günler sonra yine tedirgin eden bir manzara yaşandı! Deniz suyu, yine ana cadde ve sokakları doldurunca halk panik yaşadı.

                    AH KARDEŞİM
                    Hatay'da yaşayan Mustafa Abalı, 5 Şubat'ta kanser hastası ağabeyi Selahattin Akalı'yı ziyarete gitti. Gece, ağabeyinin yanında kalmaya karar verdi. Ancak işte o felaket meydana geldi! Enkaz altında kalan Mustafa, hayatını kaybetti. Enkazdan hafif sıyrıklarla kurtulan ağabey Abalı, "Yatağım sayesinde kurtuldum. Mustafa ise sizlere ömür. Şehit oldu" dedi.

                    TIR FACİASI
                    İstanbul Tuzla TEM Otoyolu üzerinde bir tır, arıza yaptığı için duran İETT otobüsüne ve ona yardım etmekte olan yol bakım aracına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Hasan Doğan ile yol işçisi Can Çakır hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. TIR şoförü Ömer Erova gözaltına alındı.

                    AŞKIN BEDELİ
                    Konya'da A.E (53), 1,5 yıl önce 14 yaşındaki kızını vurdurttuğu sevgilisi A.N.B'yi (26) katletti. B., E.'nın kızı M.E'yi bacağından vurmuş sonra da polisten kaçarken yoldan geçen M.Ö'yü yaralamıştı. B. ifadesinde A.E kendisini hasta çocuğu ile tehdit ettiği için bu olayı kabul etmek zorunda kaldığını belirtmişti. Olaydan sonra A.E ile ona yardım ettiği belirlenen bir kişi tutuklanmış, N.B serbest bırakılmıştı. E.'nın B.yi bir kıskançlık sonucu vurduğu iddia edildi.

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