İnşaat şirketi sahibi kadın, ortağı tarafından kurşunlandı

Antalya'da inşaat firması sahibi Zehra Çatal (40) ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen Yılmaz F. (42) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabanca ile kadın ortağının üzerine adeta kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kadının baş ve boyun bölgesinde çok sayıda kurşun girişi olduğu ortaya çıktı. Kaçan şahsın ise çok sayıda suçtan sabıka kaydının olduğu hatırlatıldı. Olay yerine gelen iş kadınının yakınları, kendilerini yerden yere attı. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Çatal'ın ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı. Polis, katil zanlısını yakalamak için araştırmalara başladı.
CANAVAR
Fatih U., içeriden garip seslerin gelmesi üzerine kapıyı kırarak açtı. Odadaki manzara karşısında dehşete düşen Fatih U., eşinin 1 yaşındaki bebekleri Miraç Ç.'yi öldürdüğünü, 4 yaşındaki Muhammet Efe D.'yi de öldürmeye çalıştığını gördü. Tedavisi tamamlanan Muhammet Efe D., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınarak yetiştirme yurduna yerleştirildi. Cezaevine gönderilen Burcu Ç.'nin daha önce iki evlilik yaptığı, psikolojik sebeplerden dolayı ilaç kullandığı ve çevresi ile zaman zaman tartıştığı ileri sürüldü.
SEVGİLİ DEHŞETİ
istanbul'da reklamcı ve organizatör işkadını Lara B., İbrahim B. ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra genç kadın, sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrendi. İlişkiyi bitirdi. Ancak genç adam, kadını bırakmak istemedi. Bir süre önce iş kadınının evine geldi. "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz. Hapisten korkmuyorum" diyerek tehdit etti. Ardından çıkan tartışmada, bardakla ve telefonla kadının başına ve yüzüne darbeler indirdi. İddiaya göre yarı baygın olan kadına, tecavüz etti. Genç kadın olay sonrası savcılığa gitti. Şikayet dilekçesi verdi. Tecavüzcü hakkında soruşturma dosyası düzenlendi. Atakan IRMAK