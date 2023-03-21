İnşaat şirketi sahibi kadın, ortağı tarafından kurşunlandı





RAHAT UYU ANNE

Asrın felaketi Osmaniye'yi de yıktı. Barık Ailesi enkaz altında kaldı. Deprem sırasında arkadaşları ile dışarıda olan Doğukan Arda Barık, babası Doğan ve annesi Aynur'un ölümüyle yıkıldı. Yalnızca ağabeyi kurtulan genç, annesinin isteği üzerine nişanlısıyla birlikte nikahını Trabzon'da kıydı. Buruk mutluluğunu şöyle anlattı: Hayalleri evlenmemi görmekti. Nasip olmadı.



SU HALE BAK

7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Hatay'da da yıkıma yol açtı. Afetin ilk günlerinde İskenderun'da deniz suyu taştı! Günler sonra yine tedirgin eden bir manzara yaşandı! Deniz suyu, yine ana cadde ve sokakları doldurunca halk panik yaşadı.



AH KARDEŞİM

Hatay'da yaşayan Mustafa Abalı, 5 Şubat'ta kanser hastası ağabeyi Selahattin Akalı'yı ziyarete gitti. Gece, ağabeyinin yanında kalmaya karar verdi. Ancak işte o felaket meydana geldi! Enkaz altında kalan Mustafa, hayatını kaybetti. Enkazdan hafif sıyrıklarla kurtulan ağabey Abalı, "Yatağım sayesinde kurtuldum. Mustafa ise sizlere ömür. Şehit oldu" dedi.



TIR FACİASI

İstanbul Tuzla TEM Otoyolu üzerinde bir tır, arıza yaptığı için duran İETT otobüsüne ve ona yardım etmekte olan yol bakım aracına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Hasan Doğan ile yol işçisi Can Çakır hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. TIR şoförü Ömer Erova gözaltına alındı.



AŞKIN BEDELİ

Konya'da A.E (53), 1,5 yıl önce 14 yaşındaki kızını vurdurttuğu sevgilisi A.N.B'yi (26) katletti. B., E.'nın kızı M.E'yi bacağından vurmuş sonra da polisten kaçarken yoldan geçen M.Ö'yü yaralamıştı. B. ifadesinde A.E kendisini hasta çocuğu ile tehdit ettiği için bu olayı kabul etmek zorunda kaldığını belirtmişti. Olaydan sonra A.E ile ona yardım ettiği belirlenen bir kişi tutuklanmış, N.B serbest bırakılmıştı. E.'nın B.yi bir kıskançlık sonucu vurduğu iddia edildi.

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