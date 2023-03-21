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    • Yaşam
    • 21.03.2023 13:36
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    • 21.03.2023 13:36
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    Van'da korkunç kaza! Sporcuları taşıyan midibüs devrildi, yaralılar var

    Van- Hakkari kara yolunda, Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımı sporcularını taşıyan midibüsün takla attığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.

    Sporcuları taşıyan midibüs devrildi, yaralılar var

    Kaza, saat 11.00 sıralarında Van- Hakkari kara yolu Hoşap mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van'a gitmekte olan Alparslan Endüstri Erkekler 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımı sporcularını taşıyan Cahit Mollaosman yönetimindeki 30 AAC 131 plakalı midibüs, takla attı.

    Kazada araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin 112'yi aramasıyla kaza yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

    Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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