İstanbul Bağcılar'daki "Lego apartman" Uğurlu Apartmanı yıkıldı

"YIKMAKLA KALMIYORUZ BİR TARAFTAN DA YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Yıkmakla kalmıyoruz bir taraftan da yapmaya devam ediyoruz "diyen Özdemir, "Son bir yıllık süre içerisinde yıkım kararı alınmış bin 500 bağımsız bölümü yıktık. Konut ve iş yerinde olmak üzerinde. Yaklaşıkta bin 500 bağımsız bölümün yıkım kararını aldırdık. Bunlarında önümüzde ki günlerde yıkımını gerçekleştireceğiz. Yıkmakla kalmıyoruz bir taraftan da yapmaya devam ediyoruz. Belediyemizin öncülüğünde yıkım kararı alınmış 108 bağımsız bölümden oluşan bir sitemizin de temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Bu yaz hayata geçireceğimiz yaklaşık bin 500 konutumuzun da dönüşümünü TOKİ eliyle gerçekleştirmiş olacağız. Burada maliklerimizle anlaşarak onların müracaatını gerçekleştirdik. İnşallah burada yeni bir yapı meydana gelecek. Kira ya da kredi yardımlarından da faydalanmış olacaklar" şeklinde konuştu.